Как подготовить дом к зиме

В первую очередь желательно узнать, где в доме теряется больше всего тепла, что можно сделать благодаря энергетическому аудиту. Специальный специалист будет рекомендовать внедрить меры по энергоэффективности, которые помогут снизить потребление энергоресурсов в конкретном случае. Однако эта услуга платная, поэтому если лицо не готово тратить на это свои средства, можно воспользоваться следующими советами, которыми 24 Каналом поделилась Виктория Коваленко.

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Виктория Коваленко Менеджер по устойчивому развитию в аналитическом центре DiXi Group Если есть возможность, то я рекомендую утеплить фасады квартиры. Для этого используют минеральную вату, пенополистирол и другие строительные материалы для теплоизоляции. Также, я всегда подчеркиваю, что если это многоквартирный дом, то лучше утеплять сразу весь дом или по крайней мере подъезд, чтобы максимально исключить "лоскутное" утепление, поскольку это приводит к потерям тепла из-за так называемых "мостик холода", разрушения дома и ухудшения. климата в квартире.

В частности, она акцентировала на утеплении крыши и подвала. Это позволит:

уберечь стены, кровлю и фундамент дома от промерзания;

сдвинуть точку росы наружу;

обеспечить комфортную и сухую атмосферу в подвале и крыше на круглый год.

Дополнительно можно утеплить трубопроводы централизованного и горячего водоснабжения. Также лишним не будет утеплить подъезд.

Следовательно, меры по утеплению здания позволяют значительно снизить теплопотери во всем доме. Но поскольку тип материала для утепления и его толщина зависит от конкретной ситуации, я подчеркиваю, что меры по утеплению обязательно должны осуществляться соответствующими специалистами.

– добавила она.

Также она посоветовала установить индивидуальный тепловой пункт с погодной автоматикой в подвальном помещении. Это будет поддерживать нормированные значения давления теплоносителя, поставляемого из централизованной системы теплоснабжения в систему отопления здания, что значительно сэкономит пользовательские средства.

Коррозия внутренних металлических поверхностей теплообменников, труб, радиаторов и другого оборудования, а также кристаллизация солей в теплоносителе и осаждение органических частиц способствуют загрязнению системы отопления и уменьшению ее эффективности. Регулярное промывка системы отопления позволит предотвратить снижение ее эффективности и возможные поломки ее элементов,

– посоветовала Коваленко.

Обратите внимание! Советские чугунные батареи гораздо менее энергоэффективны, чем современные радиаторы. Если заменить их на радиаторы с терморегулятором, человек сможет повысить температуру дома на несколько градусов.

К слову, тепловые счетчики позволят осуществлять эффективный учет электроэнергии не только в доме, но и в квартире.

По общим оценкам потеря тепла через окна колеблется от 10 до 40% и зависит от количества, размера, профиля и местоположения окон. Поэтому рекомендую устанавливать как минимум двухкамерные, а лучше – трехкамерные стеклопакеты,

– сказала собеседница.

Какие советы не нуждаются в много денег

Коваленко рассказала, что в первую очередь это уплотнение окон и дверей. Это можно сделать резиновыми уплотнителями, герметиком или поролоном или смоченной в воде бумагой, можно наклеить специальную ленту для окон.

Особенно это актуально для владельцев старых оконных рам. Уплотните по периметру оконные рамы и внутренние двери. Проверьте щели там, где есть стык с подоконником. Если щели есть, то заклейте их силиконовым герметиком. Если холодный воздух тянет из-под двери, можно просто подложить валик или грубую ткань. Также, окна можно завесить плотными шторами и закрывать их на ночь (но так, чтобы не перекрыть отопительные радиаторы) или опускайте жалюзи,

– заметила она.

Батареи обязательно нужно помыть, чтобы пыль и грязь не препятствовали теплоотдаче. Кроме того, можно установить за ней теплоотражающий экран – таким образом, будет греться комната, а не стена. Также не стоит закрывать батареи, даже шторами, это препятствует распространению тепла.

Заметьте! Наличие на полу ковра или полосы не только повышает комфорт, но и сохраняет тепло в комнате.

Не следует пренебрегать утеплением мест общего пользования – подъездов, подвалов и чердаков. Обратите особое внимание на плотность закрытия окон и дверей. Организуйте вместе с соседями утепление окон, щелей и дверей в подъезде, застеклите/закройте фанерой разбитые окна. Замените лампы накаливания в местах общего использования на светодиодные малой мощности, по возможности дополнительно установить сенсорные выключатели,

– подытожила Коваленко.

Еще несколько советов: