Стоит отметить, что отопление в домах украинцев включают тогда, когда среднесуточная температура в течение трех суток будет ниже +8 градусов. В каких городах уже включили отопление и где тепло подадут в ближайшее время – читайте в материале 24 Канала.

К теме Подготовка продолжается: Шмигаль сообщил, когда в Украине начнут включать отопление

Какая ситуация с теплом в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал Киев 16 октября, начинает подключение к теплу жилых домов. Это связано с тем, что синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры.

На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из самых больших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч километров), необходимо несколько дней. Поэтому решение начать отопительный сезон вполне оправдано,

– написал Кличко.

Он подчеркнул, что это решение важно, поскольку похолодание побуждало бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева. Это привело бы к перегрузке системы электроснабжения.

Кличко также сказал, что все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлянам необходимые сервисы.

Во Львове уже начать подачу отопления

Во Львовском городском совете сообщили, уже 15 октября начали подачу тепла. В частности, по состоянию на 13:00 отопление подано до 60% жилых домов и 55% учебных заведений и здравоохранения.

Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Орест Тимчишин рассказал, что фактически за два дня тепло должны подать всем балансодержателям и жителям. Они уже самостоятельно должны решать или им открывать задвижку и брать тепло.

Тимчишин также сказал, что в первую очередь жители должны обращаться по поводу отсутствия тепла к балансодержателям.

Что касается оплаты за тепло, то тариф для жителей будет применяться тот, который действовал по состоянию на 24 февраля 2022 года. Поскольку себестоимость тарифа возросла, то разницу должно компенсировать государство,

– объяснил он.

Чиновник также напомнил, что в большинстве подвалов домов еще в 2022 году установили металлические печи, которые можно будет использовать в случае чрезвычайной ситуации в этом отопительном сезоне.

В Виннице начнут топить дома с 16 октября

В Винницком городском совете рассказали, что работники "Винницагортеплоэнерго" приложили максимум усилий для подготовки города к отопительному сезону В частности, были завершены все запланированные работы по техническому обслуживанию и ремонту теплового комплекса.

В настоящее время начат процесс постепенного запуска котельных и вывод их на технологические параметры,

– отметили в предприятии.

В горсовете отметили, что подача тепла в дома будет происходить поэтапно с 16 октября. Там подчеркнули, что весь город будет обеспечен отоплением.

В Винницком городском совете также подчеркнули, что в первую очередь за распределение тепла по дому ответственность несут главы ОСМД и управляющие компании. В то же время, подача тепла в учреждения здравоохранения по соответствующим заявкам от руководителей в Виннице состоялась еще на прошлой неделе.

В Ивано-Франковске отопление будут подавать с 18 октября

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков сказал, что в среду, 18 октября, город начнет отопительный сезон

Завтра (17 октября – 24 Канал) примем соответствующее решение и будем разблокировать котельные. Эту работу уже начали на прошлой неделе. Отопительный сезон уже стартовал для больниц – 6 и еще две получат тепло,

– подчеркнул мэр.

Он отметил, что в приоритете для города подать тепло в больницы, школы и садики. Однако, поскольку система отопления централизована, то тепло будут сразу запускать в дома города.

Марцинков также призвал людей обращаться в оперативную службу реагирования, если будут возникать проблемы с отоплением. Мэр пообещал, что аварийные бригады будут быстро реагировать на эти вызовы.

Житомир уже начал отопительный сезон

В коммунальном предприятии "Житомиртеплокоммунэнерго" рассказали, уже 16 октября начали отопительный сезон. В частности, больницы и дошкольные учреждения уже получают тепло, а в школах отопления будут включены после осенних каникул.

Идет процесс распломбировки котельных, подающих тепло на многоквартирные жилые дома. В течение 2 – 3 дней тепло начнет подаваться в дома,

– говорится в сообщении предприятия.

Там также выразили надежду, что этот отопительный сезон будет легче предыдущего. Они подчеркнули, что провели всю необходимую подготовку, чтобы нивелировать возможные внешние вмешательства в процесс отопления.

Чернигов топит пока медицинские и образовательные учреждения

В акционерном обществе "Облтеплокоммунэнерго" отметили, что в Чернигове по заявкам руководителей учреждений на прошлой неделе приступили к подаче тепла в пять медицинских учреждений.

F 16 октября, с котельных "Облтеплокоммунэнерго" начнется отпуск тепла в два медицинских учреждения, одну общеобразовательную школу и 23 детских сада.

В Ровно отопительный сезон стартует с 17 октября

Секретарь Ровенского городского совета, исполняющий обязанности городского головы Ровно Виктор Шакирзян подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Ровенской городской территориальной общине. В частности, тепло должно начинать подавать в город 17 октября.

Шакирзян подчеркнул, что в первую очередь теплоснабжающим предприятиям поручили обеспечить теплом объекты социального назначения – школы, детские сады, медицинские учреждения. В дома тепло поручили поставлять спустя.

Черкассы начнут подавать отопление с 18 октября

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в городе с 18 октября начнут подачу тепла в жилые дома. Впрочем, в тех домах, балансодержатели которых заранее не сделали заявку, батареи потеплеют несколько позже.

Некоторые балансодержатели домов до сих пор не обратились в "Черкассытеплокоммунэнерго", чтобы заполнить внутридомовые системы, поэтому их заполнение и подача отопления может занять от трех до пяти дней, - сказал он.

Мэр отметил, что "Черкассытеплокоммунэнерго" приступило к работе, чтобы подать тепло в дома каждого потребителя города.

Луцк начнет отопление 18 октября

Директор Луцктепла Иван Скорупский рассказал 18 октября в городе начнется отопительный сезон. Сначала тепло обещают подать в больницы, школы и садики, а затем в жилые дома.

Харьков готовится к отопительному сезону

Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что Харьков готов к новому отопительному сезону. По его словам, в хранилищах размещено около 16 миллиардов кубических метров голубого топлива.

Кроме того, мэр Игорь Терехов заверил Чернышева, что город на 100% готов к отопительному сезону.

В Николаеве тепло подадут не в октябре

В "Николаевоблтеплоэнерго»" сообщили, что не в городе отопительный период начинается, если в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов по Цельсию и ниже.

Вместе с тем, пока такая температура не предполагается до конца октября,

– отметили на предприятии.

В то же время, там подчеркнули, что после решения исполкома Николаевского городского совета о начале отопительного сезона "Николаевоблтеплоэнерго" в течение нескольких суток готово запустить все котельные в городе.

Тернополь уже с 17 октября будет с теплом

Городской голова Тернополя Сергей Надал сказал 17 октября в городе начинается новый отопительный период. В частности, тепло уже подается в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу и в роддом Тернопольской коммунальной городской больницы №2.

Он также попросил горожан в случае каких-либо проблем с отоплением обратиться к предприятию, обслуживающему здание или ОСМД для разрешения ситуации. Он заверил, что работники предприятий и аварийных служб работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить своевременный запуск котельных и теплоснабжения в дома.

В Ужгороде начали топить школы, сады и больницы

Заместитель городского головы Ужгорода Иван Завидняк рассказал, что с 11 октября начался отопительный сезон для учебных заведений, здравоохранения, культуры и социальной защиты. Это произошло после того, как в городе несколько дней фиксировали низкую температуру.

Завидяк также подчеркнул, что в большинство учебных заведений тепло подают из котельных, работающих на природном газе. Кроме того, там также есть генераторы как в школах и садах, так и в больницах.

В Хмельницком еще не начали отопления

Заместитель городского головы Хмельницкого Василий Новачок отметил, что отопительный сезон в городе официально еще не начали Однако добавил, что 10 октября тепло подали, по просьбе директоров, в четыре медучреждения, расположенных в областном центре, в частности, городской перинатальный центр.

Что касается общей подачи тепла, в том числе и в доме хмельничан, то пока, по словам заместителя городского головы, будут мониторить погоду, которая обещает порадовать теплом. Это нужно для того, чтобы сэкономить и средства, и газ.

В Черновцах еще не решили, когда подавать тепло

В предприятии "Черновцытеплокоммунэнерго" отметили, что предварительно температурный режим снизится в городе где-то 17 – 19 октября. Там подчеркнули, что если и дальше будут передавать похолодание, то начнут отопительный сезон.

В первую очередь будем подавать теплоноситель в учреждения социальной сферы. Как только будет принято решение о начале отопительного сезона – обязательно сообщим,

– подчеркнули в "Черновцытеплокоммунэнерго"

Там также призвали балансодержателей завершить проверку подготовки домов к отоплению.

В Сумах уже подали отопление в сады и школы

В Сумском городском совете подчеркнули детские сады, школы и больницы с 11 октября могут включать отопление. Это произошло после того, как 9 октября в образовательных учреждениях температура воздуха в помещениях составляла 14 – 16°C, а 10 октября – на пол градуса ниже.

В то же время, там отметили, что с 12 октября будет теплая погода, которая продержится до 18 – 19 октября. Поэтому отопление на этот период, по всей вероятности, прекратят.