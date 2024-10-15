"З боржниками будуть поводитись безкомпромісно і цинічно": що чекати від опалювального сезону

Незабаром настане сезон холодів й українці знову постануть перед питанням заборгованостей за ЖКП. Ті, хто мають несплачені борги, ризикують лишитися без світла та тепла.

Як підготуватися до зими

Адвокат Станіслав Ліфлянчик розповів для 24 Каналу, чого чекати боржникам в опалювальний сезон.

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Станіслав Ліфлянчик Адвокат, керуючий партнер Адвокатської фірми "Пакс", співзасновник БФ "ProUkraine" На сьогоднішній день, не дивлячись на війну, ракетні і «шахедні» обстріли, а також блекаути, енергетичні компанії все одно стягують заборгованість з боржників та відключають абонентів від поставки комунальних послуг. Тож, враховуючи, що сезон опалення взимку буде доволі складний, з боржниками будуть поводитись безкомпромісно і цинічно. Щоб не стати жертвою цього, необхідно виконати декілька порад.

В першу чергу, рекомендується звернутись до постачальника послуги з заявою про реструктуризацію боргу та почати його гасити. В більшості випадків енергетичні компанії йдуть на зустріч та задовольняють таку заяву. Тож якщо боржник пропонує гроші частинами – кредитор майже завжди погоджується.

Інша справа, якщо постачальник комунальних послуг нарахував вам борг необґрунтовано. Буде не справедливим сплачувати за те, що не споживав. Тож в такому разі раджу зібрати документи, які підтверджують вашу правоту (показання лічильників, акти, підтвердження сплат, тощо), скласти заяву про здійснення перерахунку заборгованості, долучити до неї зібрані матеріали та подати все це безпосередньо в енергетичну компанію,

– сказав він.

Адвокат наголосив, що важливо, щоб на заяві поставили відмітку про прийняття документів. Якщо заяву направлятимете поштою, то її треба зробити цінним листом з описом вкладення.

Зауважте! Якщо заява була розглянута, але в зменшенні боргу відмовили, рекомендується спочатку звернутись до міністерства зі скаргою на незаконні дії постачальника комунальних послуг, а потім вже до суду.

Також Ліфлянчик наголосив, що не варто самостійно підключатися до мереж ЖКП.

Наприклад, якщо вас викриють, то обов’язково відключать від послуг, потім здійснять нарахування боргу, застосувавши коефіцієнт (повірте, це далеко не ринкова вартість вам вийде, а набагато більше), нарахують штраф, а також можуть відкрити кримінальне провадження по факту крадіжки. Уявіть, якщо це відбудеться, коли на вулиці середня температура буде мінус десять градусів за Цельсієм? Що стане з вашою оселею та всіма її мешканцями?

– додав адвокат.

Експерт радить звернутися до відповідного постачальника комунальних послуг та подати заяву на підключення, а поки її будуть розглядати – відключитися, щоб уникнути проблем.

Якщо ваша оселя наразі відключена від постачання якихось комунальних послуг, то не втрачайте часу. Краще зверніться до юристів. Доволі часто відключення відбувається незаконно, а отже звернення та скарги нерідко допомагають вирішити проблему,

– пояснив Ліфлянчик.

Він додав, що комунальні компанії часто порушують закон та маніпулюють припиненням надання послуг. Наприклад, якщо у людини немає боргу, а її відімкнули від газу, то єдиним законним інструментом є – судовий позов з визнанням дій незаконними та зобов’язанням підключити.