Чи вистачить Україні газу на наступний опалювальний сезон
- Через російські атаки на видобуток і сховища газу ситуація залишається складною, але контрольованою, і Україна готується до будь-якого перебігу подій цієї зими.
- Темпи закачування природного газу до підземних сховищ зростають, а на складах накопичено необхідний обсяг вугілля для опалювального сезону 2025-2026 років.
Через атаки Росії на видобуток і сховища газу ситуація в галузі залишається складною. Однак вона все ще перебуває під контролем.
Чи вистачить Україні газу на наступну зиму
Зокрема Україна має бути готова до будь-якого перебігу подій, пише 24 Канал з посиланням на першого заступника міністра енергетики України Юрія Шейка.
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Шейко взяв участь у першому засіданні Штабу з підготовки ЖКП та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років. Він зокрема проінформував своїх колег про накопичення запасів газу, мазуту, вугілля для забезпечення потреб ТЕС і ТЕЦ під час ОЗП.
Через російські атаки на видобуток і сховища газу ситуація в галузі залишається складною, але контрольованою. Ми маємо бути готові до будь-якого перебігу подій, аби громадяни та бізнес були забезпечені газом для стабільного проходження зими,
– сказав Юрій Шейко.
Він заявив, що з огляду на це темпи закачування природного газу до підземних сховищ зростають та відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років.
Шейко додав, що на складах накопичено необхідний обсяг вугілля. Зокрема накопичення його резервів триває згідно з графіком підготовки до опалювального сезону.
Важливо! Протягом четвертої зими в умовах повномасштабного вторгнення країна буде забезпечена достатньою кількістю і вугілля та газу.