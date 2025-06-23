Постачання тепла взимку

Правила користування передбачають низку гарантій щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії, передає 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

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Прийняттю Правил користування передувало їх активне обговорення робочою групою за участі центральних органів виконавчої влади, громадських організацій та спілок, 18-ти підприємств теплокомуненерго, а також експертів у сфері теплопостачання,

– йдеться у тексті.

Наголошується, що метою цих гарантій є недопущення зловживання монопольним становищем окремими суб’єктами господарювання галузі теплопостачання. Зокрема йдеться й про теплотранспортуючі організації.

Правила користування передбачають:

гарантії щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії,

права, обов’язки та відповідальність користувачів;

врегулювання питань вирішення спорів між учасниками договірних відносин;

особливості розрахунку за теплову енергію, втрат теплової енергії в теплових мережах та витоків

теплоносія між користувачами;

засади обліку теплової енергії;

перерахунок вартості за недотримання договірних відносин;

запровадження конкурентної системи теплопостачання для визначення особливостей функціонування системи централізованого теплопостачання незалежних виробників.

Зауважте! Правила також містять у собі договорів купівлі-продажу теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії тощо.