Постачання тепла взимку
Правила користування передбачають низку гарантій щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії, передає 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.
Читайте також Підготовка до зими у розпалі: чи встигне Україна імпортувати достатньо газу
Прийняттю Правил користування передувало їх активне обговорення робочою групою за участі центральних органів виконавчої влади, громадських організацій та спілок, 18-ти підприємств теплокомуненерго, а також експертів у сфері теплопостачання,
– йдеться у тексті.
Наголошується, що метою цих гарантій є недопущення зловживання монопольним становищем окремими суб’єктами господарювання галузі теплопостачання. Зокрема йдеться й про теплотранспортуючі організації.
Правила користування передбачають:
- гарантії щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії,
- права, обов’язки та відповідальність користувачів;
- врегулювання питань вирішення спорів між учасниками договірних відносин;
- особливості розрахунку за теплову енергію, втрат теплової енергії в теплових мережах та витоків
- теплоносія між користувачами;
- засади обліку теплової енергії;
- перерахунок вартості за недотримання договірних відносин;
- запровадження конкурентної системи теплопостачання для визначення особливостей функціонування системи централізованого теплопостачання незалежних виробників.
Зауважте! Правила також містять у собі договорів купівлі-продажу теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії тощо.