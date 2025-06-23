Поставка тепла зимой
Правила пользования предусматривают ряд гарантий по доступу к системам теплоснабжения для пользователей тепловой энергии, передает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.
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Принятию Правил пользования предшествовало их активное обсуждение рабочей группой с участием центральных органов исполнительной власти, общественных организаций и союзов, 18-ти предприятий теплокоммунэнерго, а также экспертов в сфере теплоснабжения,
– говорится в тексте.
Отмечается, что целью этих гарантий является недопущение злоупотребления монопольным положением отдельными субъектами хозяйствования отрасли теплоснабжения. В частности речь идет и о теплотранспортирующих организациях.
Правила пользования предусматривают:
- гарантии по доступу к системам теплоснабжения для пользователей тепловой энергии,
- права, обязанности и ответственность пользователей;
- урегулирование вопросов разрешения споров между участниками договорных отношений;
- особенности расчета за тепловую энергию, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и утечек
- теплоносителя между пользователями;
- основы учета тепловой энергии;
- перерасчет стоимости за несоблюдение договорных отношений;
- введение конкурентной системы теплоснабжения для определения особенностей функционирования системы централизованного теплоснабжения независимых производителей.
Обратите внимание! Правила также включают в себя договоров купли-продажи тепловой энергии, транспортировки тепловой энергии, поставки тепловой энергии и тому подобное.