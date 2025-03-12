Опалювальний сезон добігає до кінця: як Україна пройшла зиму 2024 – 2025

В деяких містах України вже припиняють подавати тепло до житлових будинків. Це відбувається як через підвищення температури повітря, так і для того, щоб зекономити ресурси. Як зазначають експерт, Україна зараз має вкрай низькі запаси газу в сховищах. Крім того, ворог продовжує атакувати газову інфраструктуру, що додає нових труднощів для завершення опалювального сезону.

Як Україна проходила опалювальний сезон

Експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом зауважив, що на сьогодні в України є певні складнощі із завершенням опалювального сезону. Як виявилося, запасів газу було зроблено недостатньо.

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Ще є проблеми з пошкодженням інфраструктурних об'єктів й енергетикам ще тривалий час доведеться відновлювати їх у міжсезоння.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Попри все Україні пощастило з погодою у зимовий період, адже довго не було середніх температур нижчих за нуль. І це полегшало проходження.

Утім, Рябцев зауважує, що внесок центральної влади у проходження опалювального сезону є доволі малий. Найбільше потрібно дякувати саме енергетикам, учасникам ринку та органам місцевого самоврядування.

Річ у тім, що більшість обіцянок центральна влада не виконала. Отже, в міжсезонні потрібно буде провести серйозну роботу над помилками для того, щоб не допустити повторення скрутних ситуацій.

Про погану підготовку до цієї зими розповідає 24 Каналу й енергетичний експерт Олег Попенко. Він додає, що особливо це торкнулося деяких регіонів України. Наприклад, у Кривому Розі десь 150 тисяч людей майже не бачили тепла за період опалювального сезону.

Однією із проблем, яку називає Попенко, стала несвоєчасна закупівля газу до сховищ.

Олег Попенко Голова спілки споживачів комунальних послуг Станом на 1 лютого в Україні були історично найменші запаси газу за всю історію. "Нафтогаз" був вимушений терміново докупити десь трішки більше аніж 500 мільйонів кубометрів газу.

Експерт зауважує, що цей газ можна було закупити ще влітку перед опалювальним сезоном й не переплачувати за нього шалені гроші.

Зауважте! Ще торік, на початку опалювального сезону, експерти висловлювали занепокоєння щодо можливого дефіциту газу у разі холодної зими.

Чому запасів газу не вистачає у 2025 році

За словами Рябцева, на початку опалювального сезону в підземних сховищах України було 12,8 мільярда кубометрів газу. Однак на сьогодні не залишилося майже нічого.

З 12,8 мільярда кубометрів газу у сховищах є ще 4,7 мільярда. Ці запаси тривалого зберігання не чіпають,

– пояснює пан Геннадій.

Отже, якщо домогосподарства та організації бюджетної сфери не відчули нестачі газу цього сезону, то промисловість таки відчула. Через це учасники ринку були змушені докупити газ за цінами, які в більш ніж двічі перевищували вартість, за якою можна було б купити паливо до початку опалювального сезону.

Що таке газ тривалого зберігання

Підземні газові сховища – це пустоти під землею, як-от карстова печера. Весь газ із цієї порожнини викачати не можна, тому що блакитне паливо займає весь об'єм, який у нього є. Частина газу може просочитися, а частина розсіюється. Часто такий газ називають буферним. Теоретично, таке паливо можна було б відкачати, але для цього потрібен великий тиск.

Де Україна імпортуватиме газ

Рябцев каже, що поки Україна немає довгострокових контрактів, які були б укладені на постачання газу.

Газовий ринок Європи є достатньо глобальним і на ньому важко виокремити – американський газ це чи норвезький. Його можна просто купити на одному із газових хабів Європи,

– каже Геннадій Рябцев.

Звісно, можна було б укласти угоду із закупівлі газу не з трейдерами, а безпосередньо з тими, хто цей газ експортує, але поміж українських трейдерів немає такої практики укладання угод.

Попри те, що цьогоріч газ доведеться закуповувати у великій кількості відповідно до ситуації, яка склалася, тариф на газ для населення навряд чи переглянуть, каже Попенко.

Втім, це не стосується тарифів для промисловості, які можуть змінити навіть незабаром,

– додає експерт.

Крім того, це може торкнутися не тільки промисловості, а й виробників електроенергії та генерації.

Львів'яни вже без опалення

У коментарі 24 Каналу директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин розповів, що у Львові офіційно ще не закінчився опалювальний сезон.

Зараз відбувається лише часткове припинення постачання тепла до житлових будинків. Тобто у випадку зниження температури опалення повернеться.

Орест Тимчишин Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Щоденно "Львівтеплоенерго" та Львівська міська рада моніторять температурні режими, вологість та інші речі. Якщо той прогноз, який є зараз, справдиться, то опалення до будинків львів'ян повернеться у п'ятницю ввечері (14 березня – 24 Канал).

Крім того, як додає пан Орест, у четвер, 13 березня, прогнозується дощ, а тому відновлення опалення може відбутися й у цей день, залежно від температурних показників та звернень від львів'ян.

Для початку опалювального сезону середньодобова температура протягом 3-х днів повинна становити нижче аніж 8 градусів. Однак якщо буде навіть 10 градусів, то ми будемо відновлювати опалення,

– пояснює Тимчишин.

Загалом, у міській раді Львова додають, що опалювальний сезон цьогоріч пройшов доволі стабільно. Великих аварій не відбувалося, але були поодинокі випадки. Їх вдавалося ліквідовувати протягом декількох годин. Випадків, коли мешканці залишалися без опалення вночі, не було.

Яка ситуація з опаленням в Одесі

Натомість в Одесі поки триває опалювальний сезон. На запит 24 Каналу в міській раді міста повідомили, що подача тепла буде припинена відповідно до температурних умов, а саме коли середньодобова температура повітря становитиме 8 градусів тепла протягом 3-х діб.

Крім того, там зазначають, що в опалювальний сезон комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" працювало у стабільному режимі.

Аварійні ситуації, які виникали, зокрема, через ворожі обстріли, працівники усували негайно. Ситуація на підприємстві станом на зараз контрольована, всі абоненти підключені до теплопостачання,

– зауважують в Одеській міській раді.

У Києві все ще подається тепло у будинки

На сайті міськради Києва також йдеться про те, що відключення опалення в житловому секторі залежатиме від температурних показників.

Наприкінці цього й на початку наступного тижня спостерігатиметься похолодання і можливий температурний мінус, тому рішення щодо завершення опалювального сезону необхідно приймати, враховуючи ці фактори, каже заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Також відсутність опалення може спричинити збільшення споживання електроенергії. Своєю чергою це може призвести до можливого дефіциту електроенергії через обсяги пошкоджень української енергосистеми.

Зверніть увагу! В КМДА нагадують, що завжди орієнтуються на показники температури під час початку і завершення опалювального сезону. Наприклад, торік опалювальний сезон завершився 28 березня.

Коли відключать опалення у Херсоні

У Херсоні опалення для житлових будинків планують відключити 12 березня, повідомляє мер міста Роман Мрочко.

Отже, 12 березня завершується опалювальний сезон для об'єктів соціально-культурної сфери, а також споживачів теплової енергії від централізованого опалення, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, додає Мрочко.

Водночас для будинків та квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, опалення триватиме до 30 квітня.

Чи матимуть тепло харків'яни

Як заявив мер Харкова Ігор Терехов, наразі у місті повністю не вимикатимуть опалення, адже прогнозуються знову мінусові температури.

Наразі в Харкові триває дискретний режим роботи котелень, а це означає, що вдень, коли на вулиці тепліше, прикручується подача тепла у будинках, а вночі, навпаки, додається.

За словами Терехова, у такий спосіб вдається економити ресурси.