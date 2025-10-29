"Запускаємо тепло по всьому місту": коли у Львові з'явиться опалення у житлових будинках
- У Львові опалювальний сезон для населення розпочнеться з 3 листопада.
- Соціальні заклади міста, такі як дитсадки, школи та лікарні, вже отримують тепло.
Львів оголосив про початок опалювального сезону для населення. Соціальні заклади міста вже отримують тепло.
Коли Львів розпочне опалювальний сезон?
Опалення в житлових будинках по всьому місту планують запустити з 3 листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.
Тепло в будинках протягом наступних 2 – 5 днів залежно від системи опалення. А заклади соціальної сфери, такі як дитсадки, школи та лікарні, вже отримують тепло.
Ці вихідні ще будуть відносно теплими, але від листопада поблажок не чекаємо, тому добре, що можемо ввімкнути тепло для всіх. У випадку непередбачуваних збоїв повідомляйте на гарячу лінію міста, щоб наші працівники швидко все полагодили,
– повідомив Садовий.
Нагадаємо, що станом на 28 жовтня, 13 областей України частково підключені до опалення, що охоплює понад 55% об'єктів соціальної сфери, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.
Серед них:
- понад 5 тисяч дитячих садків;
- майже 6 тисяч закладів освіти;
- понад 2 тисячі – закладів охорони здоров’я.
Що відомо про запаси газу та опалювальний сезон в Україні?
Опалювальний сезон в Україні розпочався 28 жовтня. Понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 кілометрів теплових мереж, проведено ремонтні роботи, , сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров.
Україна накопичила 13,2 мільярда кубів газу, але через російські атаки потребує додаткового імпорту для проходження опалювального сезону. Нафтогазу потрібно ще 1,9 мільярда євро для імпорту газу, частину з яких планують залучити через внутрішні резерви та міжнародну допомогу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в енергетиці складна через російські обстріли, і потрібні засоби протиповітряної оборони та міжнародна допомога. Україна веде переговори з Німеччиною та Італією щодо постачання електрообладнання, а також працює над імпортом газу, знайшовши 70% необхідних коштів для цього процесу.