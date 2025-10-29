Опалювальний сезон в Одесі: назвали терміни подачі тепла до будинків
- Одеса та область розпочнуть опалювальний сезон у найближчі тижні з термінами подачі тепла від 3 днів до 2 тижнів залежно від громади.
- Дата початку подачі тепла залежить від температури повітря в конкретному населеному пункті, причому північні громади отримають тепло швидше, ніж південні.
Одеса та область згодом розпочне опалювальний сезон у найближчі тижні. Залежно від громади, терміни подачі тепла становитимуть від 3 днів до 2 тижнів.
Коли відбудеться старт опалювального сезону в Одесі?
Одеська область не квапиться з увімкненням опалення, бо температура в області дозволяє це робити. Про це в етері "Суспільного" розповів голова ОВА Олег Кіпер, передає 24 Канал.
Дивіться також Ще одна область України розпочинає опалювальний сезон: де вже з’явилося тепло
За його словами, дата початку подачі тепла залежатиме від температури повітря в конкретному населеному пункті.
Так як ми розташовані південніше від усіх регіонів і температує "стрибає" на декілька градусів угору, кожна громада матиме свої терміни подачі тепла. Наприклад, північні громади декілька днів – 3-5 днів, південні громади, такі як Одеса, Ізмаїл – півтора-два тижні, орієнтовно до 10 діб,
– повідомив Шкіпер.
Нагадаємо, що 28 жовтня Україна розпочала опалювальний сезон, розповідає 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністрку України Юлію Свириденко.
Станом на цей день вже понад 55% об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема дитячі садки, школи та лікарні, під'єднали до опалення. Також у 13 областях тепло частково подають і до житлових будинків. В інших регіонах підключення триватиме поступово, залежно від погодних умов.
Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму.
Новини про опалювальний сезон в Україні
У Львові опалювальний сезон для населення розпочнеться з 3 листопада. Соціальні заклади міста, такі як дитсадки, школи та лікарні, вже отримують тепло.
Закарпаття розпочало опалювальний сезон, всі 64 громади визначили дати запуску тепла. 492 котельні працюють на деревині, 21 на електроопаленні; область має 163 автономні джерела живлення для забезпечення опалення.
Україна накопичила 13,2 мільярда кубів газу, але через російські атаки потребує додаткового імпорту для проходження опалювального сезону. Нафтогазу потрібно ще 1,9 мільярда євро для імпорту газу, частину з яких планують залучити через внутрішні резерви та міжнародну допомогу.