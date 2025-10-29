Отопительный сезон в Одессе: назвали сроки подачи тепла в дома
- Одесса и область начнут отопительный сезон в ближайшие недели со сроками подачи тепла от 3 дней до 2 недель в зависимости от громады.
- Дата начала подачи тепла зависит от температуры воздуха в конкретном населенном пункте, причем северные громады получат тепло быстрее, чем южные.
Одесса и область впоследствии начнет отопительный сезон в ближайшие недели. В зависимости от громады, сроки подачи тепла составят от 3 дней до 2 недель.
Когда состоится старт отопительного сезона в Одессе?
Одесская область не торопится с включением отопления, потому что температура в области позволяет это делать. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал председатель ОВА Олег Кипер, передает 24 Канал.
По его словам, дата начала подачи тепла будет зависеть от температуры воздуха в конкретном населенном пункте.
Так как мы расположены южнее всех регионов и температура "прыгает" на несколько градусов вверх, каждая община будет иметь свои сроки подачи тепла. Например, северные общины несколько дней – 3-5 дней, южные общины, такие как Одесса, Измаил – полторы-две недели, ориентировочно до 10 суток,
– сообщил Шкипер.
Напомним, что 28 октября Украина начала отопительный сезон, рассказывает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
По состоянию на этот день уже более 55% объектов социальной инфраструктуры, в частности детские сады, школы и больницы, подключили к отоплению. Также в 13 областях тепло частично подают и в жилые дома. В других регионах подключение будет продолжаться постепенно, в зависимости от погодных условий.
Решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления с учетом температурного режима.
Новости об отопительном сезоне в Украине
Во Львове отопительный сезон для населения начнется с 3 ноября. Социальные учреждения города, такие как детсады, школы и больницы, уже получают тепло.
Закарпатье начало отопительный сезон, все 64 общины определили даты запуска тепла. 492 котельные работают на древесине, 21 на электроотоплении; область имеет 163 автономные источники питания для обеспечения отопления.
Украина накопила 13,2 миллиарда кубов газа, но из-за российских атак требует дополнительного импорта для прохождения отопительного сезона. Нафтогазу нужно еще 1,9 миллиарда евро для импорта газа, часть из которых планируют привлечь через внутренние резервы и международную помощь.