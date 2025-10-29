Отопительный сезон в Одессе: назвали сроки подачи тепла в дома

Одесса и область впоследствии начнет отопительный сезон в ближайшие недели. В зависимости от громады, сроки подачи тепла составят от 3 дней до 2 недель.

Когда состоится старт отопительного сезона в Одессе?

Одесская область не торопится с включением отопления, потому что температура в области позволяет это делать. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал председатель ОВА Олег Кипер, передает 24 Канал.

По его словам, дата начала подачи тепла будет зависеть от температуры воздуха в конкретном населенном пункте.

Так как мы расположены южнее всех регионов и температура "прыгает" на несколько градусов вверх, каждая община будет иметь свои сроки подачи тепла. Например, северные общины несколько дней – 3-5 дней, южные общины, такие как Одесса, Измаил – полторы-две недели, ориентировочно до 10 суток,

– сообщил Шкипер.

Напомним, что 28 октября Украина начала отопительный сезон, рассказывает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

По состоянию на этот день уже более 55% объектов социальной инфраструктуры, в частности детские сады, школы и больницы, подключили к отоплению. Также в 13 областях тепло частично подают и в жилые дома. В других регионах подключение будет продолжаться постепенно, в зависимости от погодных условий.

Решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления с учетом температурного режима.

