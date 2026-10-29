Опалювальний сезон 2026: у яких регіонах розпочали подачу тепла

Традиційно опалювальний сезон в Україні стартує у жовтні. Однак уряд не визначає чіткої дати, коли тепло починають подавати в регіонах країни. Все залежить саме від погодних умов та рішень місцевої влади.

У яких регіонах розпочався опалювальний сезон

Де вже почали опалювальний сезон, а де містяни лише очікують тепла, розповідає 24 Канал.

Слід одразу зазначити, що у питанні подачі опалення органи місцевого самоврядування орієнтуються саме на температуру зовнішнього повітря. Згідно з постановою Кабміну № 830 від 21 серпня 2019 року, рекомендований старт для подачі тепла настає тоді, коли середня температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.

Ба більше, опалювальний сезон спочатку починається для соціальної інфраструктури: лікарень, дитячих садків, шкіл тощо. А вже потім тепло отримують житлові будинки.

Опалювальний сезон у Дніпрі

Наприклад, у Дніпрі опалювальний сезон розпочнеться вже 1 листопада. Розпорядження з'явилося на сайті міської ради. Згідно з документом, саме з 1 числа у місті мають провести пуск об'єктів теплопостачання до об'єктів соціальної сфери, а в разі зниження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче 8°С упродовж трьох діб – споживачам житлово-комунальної сфери.

Подача тепла у Вінниці

Також з 1 листопада розпочинається поступова подача тепла в житловий сектор у Вінниці. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Вінницької міської ради 29 жовтня. А опалювальний сезон у закладах соціальної сфери розпочався ще 15 жовтня.

Опалення у Житомирі

У Житомирі 27 жовтня почали підключати тепло до лікарень. Згідно з інформацією, опалення в закладах соціальної сфери вмикають відповідно до письмових заявок. Щодо житлового сектору: влада регіону орієнтується на погодні умови.

Коли почнеться опалювальний сезон в Одесі

В Одесі ж опалення хочуть подати дещо пізніше. Запуск котелень планово очікується орієнтовно через півтора – два тижні. Тобто приблизно 9 листопада.

Початок опалювального сезону у Львові

У Львові вже 30 жовтня розпочинають опалювальний сезон. Але запуск системи може тривати кілька днів, тому тепло з’являтиметься в будинках поступово.

Подача тепла в Ужгороді у 2026 році

Водночас на Закарпатті відзвітували про готовність до опалювального сезону 2026/2027. Однак наразі вважають, що погодні умови не дають підстав розпочинати подачу тепла одночасно в усіх територіальних громадах. Зокрема, в Ужгороді очікують зниження температури для подачі тепла.

Опалення у Рівному

У Рівненській громаді стартує опалювальний сезон з 30 жовтня для усіх категорій споживачів. Першочергово теплоносій подаватимуть у медичні й освітні заклади.

Опалювальний сезон у Сумах

Опалювальний сезон на Сумщині ще не анонсували. Однак у МВА зазначили, що він розпочнеться не пізніше ніж через три доби після того, як середньодобова температура повітря становитиме 8°C або нижче.

Опалення в Кропивницькому

У Кропивницькому теж наразі орієнтуються на зміну погоди. Як зазначив директор комунального підприємства "Теплоенергетик" Олександр Чельник, десь у кінці жовтня – на початку листопада опалювальний сезон має розпочатися.

Подача тепла у Тернополі

Опалювальний період для населення у Тернополі вже стартував. Його розпочали з 28 жовтня 2026 року.

Опалення в Хмельницькому

Того ж дня тепло почали подавати у Хмельницькому. Поетапне включення опалення житлових будинків міста та всіх інших споживачів розпочалося офіційно з 28 жовтня 2026 року.

Що буде з опалювальним сезоном у Херсоні

У Херсоні опалювальний сезон ще не розпочався. Але містян попереджали, що цьогоріч зима у місті виявиться найважчою з початку повномасштабного вторгнення.

Коли старт опалювального сезону у Луцьку

Як інформував раніше директор державного комунального підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський, опалювальний сезон 2026/2027 років у Луцькій громаді розпочнеться після того, як середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль становитиме +8 °C або нижче.

Опалювальний сезон в Івано-Франківську

В Івано-Франківську 2 листопада планують розпочати опалювальний сезон для всього міста. На запуск системи опалення знадобиться два-три дні.

Опалення у Черкасах

Опалювальний сезон у Черкасах планують розпочати 2 листопада, якщо середньодобова температура протягом трьох діб не перевищуватиме +8°C. У школах, дитсадках та медичних закладах опалення вмикають ще із 26 жовтня за зверненнями керівників.

Теплопостачання у Чернівцях

Тепло в будинки чернівчан подадуть уже наступного тижня – з 4 листопада. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет сьогодні, 29 жовтня.

Коли буде опалювальний сезон у Чернігові

У Чернігові також планують орієнтуватися на погодні умови. Але українців попередили: про фактичний початок подачі тепла місто публічно не повідомлятиме через безпекові умови.

Опалювальний сезон у Запоріжжі

А у Запоріжжі старт подачі тепла запланований на 2 листопада. Однак спочатку опалення отримають лікарні, садки, школи тощо.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Харкові

У Харкові розпочинати опалювальний сезон планують тоді, коли погодні умови відповідатимуть нормативним документам. Таку заяву зробив Ігор Терехов.

Подача тепла у Миколаєві

У Миколаєві не робили заяв щодо початку опалювального сезону. Але орієнтовна дата початку подачі тепла – 1 листопада.

Опалення у Полтаві

Опалювальний сезон у Полтавській громаді розпочнеться 2 листопада. Однак запуск теплопостачання буде поступовим.

Опалювальний сезон у Києві

У столиці опалювальний сезон розпочався значно раніше – 16 жовтня. Але для закладів соціальної сфери. Житловий сектор почнуть підключати, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль утримуватиметься нижче ніж +8 °C.

Чи буде опалювальний сезон на Донеччині

Цієї зими планується забезпечити теплом мешканців Краматорської, Олександрівської та Слов'янської громад. Але в Новодонецькій селищній раді Краматорського району неможливо запустити централізоване опалення.

В Андріївській та Черкаській громадах будинки та об'єкти соціальної сфери облаштовані індивідуальним опаленням.

Також неможливо буде постачати тепло у Дружківській та Миколаївській громадах.

Що ще відомо про опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, що експерти та уряд радять українцям готуватися до важкої зими. Експерт Олександр Харченко повідомив, що відключення світла у прифронтових регіонах можуть тривати по 10 чи навіть 12 годин.

Однак він відзначив, що проблеми можуть виникати й на Заході країни. Він пояснив, що у випадку російських атак багатоквартирні будинки опалювати нецентралізованим способом буде практично неможливо.