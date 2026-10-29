Отопительный сезон 2026 года: в каких регионах начали подачу тепла

Погода

В каких регионах начался отопительный сезон

Где уже начался отопительный сезон, а где жители пока только ждут тепла, рассказывает 24 Канал.

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Следует сразу отметить, что в вопросе подачи тепла органы местного самоуправления ориентируются именно на температуру наружного воздуха. Согласно постановлению Кабмина № 830 от 21 августа 2019 года, рекомендуемый срок начала подачи тепла наступает тогда, когда средняя температура держится ниже +8 °C в течение трех суток подряд.

Более того, отопительный сезон сначала начинается для объектов социальной инфраструктуры: больниц, детских садов, школ и т. д. А уже потом тепло поступает в жилые дома.

Отопительный сезон в Днепре

Например, в Днепре отопительный сезон начнется уже 1 ноября. Распоряжение появилось на сайте городского совета. Согласно документу, именно с 1 числа в городе должны провести запуск объектов теплоснабжения для объектов социальной сферы, а в случае понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 °С в течение трех суток – для потребителей жилищно-коммунальной сферы.

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Подача тепла в Виннице

Также с 1 ноября начинается постепенная подача тепла в жилой сектор в Виннице. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Винницкого городского совета 29 октября. А отопительный сезон в учреждениях социальной сферы начался еще 15 октября.

Отопление в Житомире

В Житомире 27 октября начали подключать тепло к больницам. Согласно информации, отопление в учреждениях социальной сферы включают в соответствии с письменными заявками. Что касается жилого сектора: власти региона ориентируются на погодные условия.

Когда начнется отопительный сезон в Одессе

В Одессе же отопление планируют включить несколько позже. Запуск котельных планово ожидается ориентировочно через полторы–две недели. То есть примерно 9 ноября.

Начало отопительного сезона во Львове

Во Львове уже 30 октября начинается отопительный сезон. Но запуск системы может занять несколько дней, поэтому тепло будет поступать в дома постепенно.

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Подача тепла в Ужгороде в 2026 году

В то же время в Закарпатье отчитались о готовности к отопительному сезону 2026/2027. Однако пока считают, что погодные условия не дают оснований начинать подачу тепла одновременно во всех территориальных общинах. В частности, в Ужгороде ожидают понижения температуры для начала подачи тепла.

Отопление в Ровно

В Ровенской общине отопительный сезон начнется 30 октября для всех категорий потребителей. В первую очередь теплоноситель будут подавать в медицинские и образовательные учреждения.

Отопительный сезон в Сумах

Отопительный сезон в Сумской области еще не объявили. Однако в МВА отметили, что он начнется не позднее чем через трое суток после того, как среднесуточная температура воздуха составит 8 °C или ниже.

Отопление в Кропивницком

В Кропивницком тоже пока ориентируются на изменение погоды. Как отметил директор коммунального предприятия "Теплоэнергетик" Александр Чельник, где-то в конце октября – начале ноября отопительный сезон должен начаться.

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Подача тепла в Тернополе

Отопительный период для населения в Тернополе уже начался. Он стартовал 28 октября 2026 года.

Отопление в Хмельницком

В тот же день начали подавать тепло в Хмельницком. Поэтапное включение отопления жилых домов города и всех остальных потребителей официально началось 28 октября 2026 года.

Что будет с отопительным сезоном в Херсоне

В Херсоне отопительный сезон еще не начался. Но горожан предупреждали, что в этом году зима в городе окажется самой суровой с начала полномасштабного вторжения.

Когда начнется отопительный сезон в Луцке

Как сообщал ранее директор государственного коммунального предприятия "Луцктепло" Иван Скорупский, отопительный сезон 2026/2027 годов в Луцкой общине начнется после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составит +8 °C или ниже.

Отопительный сезон в Ивано-Франковске

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В Ивано-Франковске 2 ноября планируется начать отопительный сезон для всего города. На запуск системы отопления потребуется два-три дня.

Отопление в Черкассах

Отопительный сезон в Черкассах планируется начать 2 ноября, если среднесуточная температура в течение трех суток не будет превышать +8 °C. В школах, детских садах и медицинских учреждениях отопление включают еще с 26 октября по обращению руководителей.

Теплоснабжение в Черновцах

Тепло в дома черновчан начнут подавать уже на следующей неделе – с 4 ноября. Соответствующее решение принял исполнительный комитет сегодня, 29 октября.

Когда начнется отопительный сезон в Чернигове

В Чернигове также планируют ориентироваться на погодные условия. Но украинцев предупредили: о фактическом начале подачи тепла город публично не будет сообщать из соображений безопасности.

Отопительный сезон в Запорожье

А в Запорожье начало подачи тепла запланировано на 2 ноября. Однако в первую очередь отопление получат больницы, детские сады, школы и т. д.

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Когда начнется отопительный сезон в Харькове

В Харькове планируют начинать отопительный сезон тогда, когда погодные условия будут соответствовать нормативным документам. Такое заявление сделал Игорь Терехов.

Подача тепла в Николаеве

В Николаеве не делали заявлений относительно начала отопительного сезона. Но ориентировочная дата начала подачи тепла – 1 ноября.

Отопление в Полтаве

Отопительный сезон в Полтавской общине начнется 2 ноября. Однако запуск теплоснабжения будет постепенным.

Отопительный сезон в Киеве

В столице отопительный сезон начался значительно раньше – 16 октября. Но это касается учреждений социальной сферы. Жилой сектор начнут подключать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд будет держаться ниже +8 °C.

Будет ли отопительный сезон в Донецкой области

Этой зимой планируется обеспечить теплом жителей Краматорской, Александровской и Славянской общин. Но в Новодонецком поселковом совете Краматорского района невозможно запустить централизованное отопление.

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В Андреевской и Черкасской общинах дома и объекты социальной сферы оборудованы индивидуальным отоплением.

Также будет невозможно обеспечить теплоснабжение в Дружковской и Николаевской общинах.

Что еще известно об отопительном сезоне в Украине

Напомним, что эксперты и правительство советуют украинцам готовиться к суровой зиме. Эксперт Александр Харченко сообщил, что в прифронтовых регионах отключения света могут длиться по 10 или даже 12 часов.

Однако он отметил, что проблемы могут возникать и на западе страны. Он пояснил, что в случае российских атак отапливать многоквартирные дома нецентрализованным способом будет практически невозможно.