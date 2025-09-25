В Україні продовжується підготовка до опалювального сезону. Щоб він пройшов стабільно, уряд планує запровадити мораторій на відключення боржників від електро– та водопостачання у прифронтових громадах.

Яку ініціативу розглядає уряд?

Також Кабмін напрацьовує окреме рішення, яке дозволить компенсувати різницю в тарифах на теплопостачання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

За словами очільника міністерства Олексія Кулеби, такі рішення дасть можливість теплокомуненерго розпочати опалювальний сезон вчасно та стабільно працювати протягом зими.

Стабільне проходження опалювального сезону для територій, які щодня під обстрілами – це про стійкість громад у надскладних умовах. Ми готуємо рішення, які дозволять людям бути впевненими, що тепло й світло залишаться доступними навіть у цих реаліях,

– зазначив Кулеба.

Як відбувається підготовка до зими?

Наразі в Україні триває активна підготовка до зими. Зокрема, громади розвивають мережу розподіленої генерації з особливим акцентом на прифронтові території. За даними Міністерства, проведена така робота:

Змонтовані та готові до використання 190 когенераційних установок і 134 блочно-модульні котельні, які дають 700 мегават реальних потужностей.

По всій країні підготували до опалювального сезону підготували 129 тисяч житлових будинків.

Профільні підприємства завершують підготовку об’єктів соціальної інфраструктури, теплових мереж, котелень і теплових пунктів.

Стан готовності по основних секторах перевищує 90%,

– додали в міністерстві.

За словами прем'єр-міністерки країни Юлії Свириденко, уряд визначив кілька пріоритетів у підготовці до опалювального сезону:

забезпечення безпеки енергетичних об’єктів;

оперативне відновлення потужностей після планових ремонтів та наслідків російських обстрілів;

підготовка запасів пального;

ремонт газотранспортної системи;

врегулювання заборгованості за енергоресурси та посилення самодостатності українських громад.

Важливо! Окремо уряд проводить роботу разом із Генштабом щодо захисту енергетичних об’єктів за допомогою систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

