В Украине продолжается подготовка к отопительному сезону. Чтобы он прошел стабильно, правительство планирует ввести мораторий на отключение должников от электро– и водоснабжения в прифронтовых общинах.

Какую инициативу рассматривает правительство?

Также Кабмин нарабатывает отдельное решение, которое позволит компенсировать разницу в тарифах на теплоснабжение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Смотрите также Зима близко: какие сюрпризы может принести отопительный сезон

По словам главы министерства Алексея Кулебы, такие решения даст возможность теплокоммунэнерго начать отопительный сезон вовремя и стабильно работать в течение зимы.

Стабильное прохождение отопительного сезона для территорий, которые ежедневно под обстрелами – это об устойчивости общин в сверхсложных условиях. Мы готовим решения, которые позволят людям быть уверенными, что тепло и свет останутся доступными даже в этих реалиях,

– отметил Кулеба.

Как происходит подготовка к зиме?

Сейчас в Украине продолжается активная подготовка к зиме. В частности, общины развивают сеть распределенной генерации с особым акцентом на прифронтовые территории. По данным Министерства, проведена такая работа:

Смонтированы и готовы к использованию 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульные котельные, которые дают 700 мегаватт реальных мощностей.

По всей стране подготовили к отопительному сезону подготовили 129 тысяч жилых домов.

Профильные предприятия завершают подготовку объектов социальной инфраструктуры, тепловых сетей, котельных и тепловых пунктов.

Состояние готовности по основным секторам превышает 90%,

– добавили в министерстве.

По словам премьер-министра страны Юлии Свириденко, правительство определило несколько приоритетов в подготовке к отопительному сезону:

обеспечение безопасности энергетических объектов;

оперативное восстановление мощностей после плановых ремонтов и последствий российских обстрелов;

подготовка запасов топлива;

ремонт газотранспортной системы;

урегулирование задолженности за энергоресурсы и усиление самодостаточности украинских общин.

Важно! Отдельно правительство проводит работу вместе с Генштабом по защите энергетических объектов с помощью систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как Украина готовится к отопительному сезону?