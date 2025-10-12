У деяких містах України вже почали точково вмикати опалення, зокрема, у лікарнях та дитячих садках. Проте у Дніпрі зі стартом опалювального сезону поспішати не хочуть.

Коли у Дніпрі можуть увімкнути опалення?

Мер Дніпра Борис Філатов пояснив, що рішення про початок опалювального сезону належить місцевому самоврядуванню, і влада керується чіткими нормативними актами, передає 24 Канал з посиланням на його Telegram.

Норми зазначають, що котельні запускають, коли протягом 3 днів середньодобова температура повітря не перевищує +8 градусів.

Проте Філатов наголосив, що потрібно враховувати складну ситуацію в країні, пов'язану з російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Борис Філатов Міський голова Дніпра Утім, розуміючи глибину проблематики нинішньої ситуації (аби не писати страшне слово "катастрофічність"), нам треба обʼєднатися. Провести консультації з Урядом, НАК Нафтогазом, Укренерго та всіма дотичними до процесу відомствами – зокрема й приватними постачальниками енергоресурсів.

За словами міського голови Дніпра, питання початку опалювального сезону складне, проте має бути цілком обґрунтованим.

На думку Філатова, опалення потрібно вмикати якомога пізніше, а опалювальний сезон має розпочатися одночасно та централізовано по всій країні.

Постійно тягнути ковдру на себе не вийде. Показова "турбота" про завчасно теплі батареї мешканців ваших міст врешті зробить лише гірше. І їм, і всім,

– підкреслив Філатов.

Важливо! Також мер Дніпра додав, що кожен українець має самостійно попіклуватися про те, як пережити майбутню зиму. Бо простою, за словами Філатова, вона точно не буде.

Як опалювальний сезон стартує у Львові?

Міський голова Львова Андрій Садовий теж вважає, що зима можу бути складною. Проте у місті вже почали підготовку до опалювального сезону та можливих блекаутів.

З 11 жовтня Львів перейшов до тестування альтернативних джерел енергопостачання. Спеціалісти перевіряють готовність усіх систем, зокрема, комунальних служб та транспорту, до зими.

При цьому Садовий зазначив у фейсбуці, що тестування може викликати певні незручності для жителів міста.

Зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно, аби взимку тепло таки було,

– додав Садовий.

Варто знати! Зауважимо, що 1 жовтня у Львові опалення увімкнули у 6 медичних закладах.

