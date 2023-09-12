Київ спробують занурити у темряву: чи готова столиця до опалювального сезону
Джерело:КМВА
Київ, як і інші міста України, активно готується до опалювального сезону. Начальник КМВА Сергій Попко відзвітував про роботу.
Чи готовий Київ до опалювального сезону
Сергій Попко зазначив, що особливу увагу в підготовці до нового сезону приділили закладам:
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- охорони здоров’я;
- культури;
- фізичної культури та спорту;
- дошкільної й загальної середньої освіти;
- соціально-медичним установам тощо.
Також Рада оборони Києва надіслала для керівників теплопостачальних підприємств і організацій розпорядження забезпечити готовність підключення систем теплопостачання в цих закладах.
Водночас прошу керівників об’єктів соціальної сфери підготувати і подати відповідні заявки на включення систем теплопостачання. Діти в садочках і школах, поранені бійці в лікарнях – всі мають бути з теплом. І вчасно. Нас чекає ще одна непроста зима. Ворог знов буде намагатися занурити Київ у темряву і холод.
Він додав, що на 100% завершилися гідравлічні випробування мереж й виправлені усі неполадки. Також завершені роботи з ремонту тепломереж.
Чи вдасться Україні уникнути відключень світла
На думку Сергія Дяченка, уникнути відключень світла вдасться за сприятливих умов. Багато буде залежати від погоди.
Зараз велика кількість обладнання ремонтується, й обіцяють, що до опалювального сезону все буде відремонтовано, тому дефіциту не повинно бути. Але буде залежати також і від суворості зими, щоб не виникало додаткового навантаження на енергосистему через низькі температури. Якщо зима буде поміркована, то у нас не повинно виникати аварійних режимів роботи та графіків постачань електроенергії.
Він наголосив, що багато обладнання вже привели у робочий стан. Проте не вдалося повністю поновити можливості зруйнованих теплових електростанцій, через серйозні руйнування,