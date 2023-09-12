Київ спробують занурити у темряву: чи готова столиця до опалювального сезону

Київ, як і інші міста України, активно готується до опалювального сезону. Начальник КМВА Сергій Попко відзвітував про роботу.

Чи готовий Київ до опалювального сезону

Сергій Попко зазначив, що особливу увагу в підготовці до нового сезону приділили закладам:

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охорони здоров’я;

культури;

фізичної культури та спорту;

дошкільної й загальної середньої освіти;

соціально-медичним установам тощо.

Також Рада оборони Києва надіслала для керівників теплопостачальних підприємств і організацій розпорядження забезпечити готовність підключення систем теплопостачання в цих закладах.

Сергій Попко Начальник КМВА Водночас прошу керівників об’єктів соціальної сфери підготувати і подати відповідні заявки на включення систем теплопостачання. Діти в садочках і школах, поранені бійці в лікарнях – всі мають бути з теплом. І вчасно. Нас чекає ще одна непроста зима. Ворог знов буде намагатися занурити Київ у темряву і холод.

Він додав, що на 100% завершилися гідравлічні випробування мереж й виправлені усі неполадки. Також завершені роботи з ремонту тепломереж.

Чи вдасться Україні уникнути відключень світла

На думку Сергія Дяченка, уникнути відключень світла вдасться за сприятливих умов. Багато буде залежати від погоди.

Сергій Дяченко Голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Зараз велика кількість обладнання ремонтується, й обіцяють, що до опалювального сезону все буде відремонтовано, тому дефіциту не повинно бути. Але буде залежати також і від суворості зими, щоб не виникало додаткового навантаження на енергосистему через низькі температури. Якщо зима буде поміркована, то у нас не повинно виникати аварійних режимів роботи та графіків постачань електроенергії.

Він наголосив, що багато обладнання вже привели у робочий стан. Проте не вдалося повністю поновити можливості зруйнованих теплових електростанцій, через серйозні руйнування,