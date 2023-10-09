У Києві почали вмикати опалення: де саме
Джерело:Віталій Кличко
У Києві вже почали вмикати опалення на деяких об'єктах. Також місцева влада розповіла, коли опалення запрацює в усіх будинках.
Віталій Кличко повідомив, що столиця вже розпочала підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури.
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Де у Києві вмикають опалення
За словами Кличка, опалення вже почали вмикати у лікарнях, школах та садках. Підключення до тепла проводиться за заявками керівників цих об'єктів.
Коли опалення увімкнуть у житлових будинках
Опалення у житлових будинках в Києві увімкнуть тоді, коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче 8 градусів тепла з подальшим прогнозом на похолодання.
Щодо комунальної сфери, житлових будинках, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж – за їх заявками – й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі,
– написав Віталій Кличко.
Тим часом у Міненерго зазначають, що енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Наразі триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації, як теплової, так і гідро- та атомної.
Крім цього, в Україні вже зросло споживання електроенергії через сезонне похолодання. Зокрема, вчора, 8 жовтня, найбільше споживання у вечірні години було на 8% більше, ніж наприкінці попереднього тижня – у неділю 1 жовтня.