Виталий Кличко сообщил, что столица уже начала подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры.

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Где в Киеве включают отопление

По словам Кличко, отопление уже начали включать в больницах, школах и садах. Подключение к теплу производится по заявкам руководителей этих объектов.

Когда отопление включится в жилых домах

Отопление в жилых домах в Киеве включат тогда, когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже 8 градусов тепла с последующим прогнозом на похолодание.

Что касается коммунальной сферы, жилых домов - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда же – по их заявкам – и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные,

– написал Виталий Кличко.

Между тем, в Минэнерго отмечают, что энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. В настоящее время продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации, как тепловой, так и гидро- и атомной.

Кроме этого, в Украине уже возросло потребление электроэнергии из-за сезонного похолодания. В частности, 8 октября, наибольшее потребление в вечерние часы было на 8% больше, чем в конце предыдущей недели – в воскресенье 1 октября.