Коли у Львові ввімкнуть опалення: деталі початку опалювального сезону

Зазвичай опалювальний сезон у Львові починається в середині жовтня і триває до середини квітня. Спочатку тепло отримують заклади соціальної інфраструктури, а потім його підключають у житлових будинках.

Коли включать опалення в оселях Львову

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Орест Тимчишин розповів, що початок опалювального сезону у Львові часто характеризується несподіваними змінами температури повітря.

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Наприклад, минулого року опалювальний сезон у Львові розпочався 10 жовтня, а мешканцям тепло подали вже 16 жовтня. Втім, нині вмикати опалення у будинках Львову ніхто не поспішає.

Орест Тимчишин Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Як показує досвід останніх років, ми починаємо подавати тепло до помешкань, а через кілька днів надходять звернення вимкнути опалення, бо потепліло, і опалювальний сезон доводиться призупиняти.

Він також розповів, що за результатами опитування, 84% голів правлінь ОСББ, керівників управляючих компаній та голів ЖБК висловилися проти початку опалювального сезону.

Зауважте! Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП "Львівтеплоенерго", станом на 16 жовтня підприємство почало подачу опалення до 202 бюджетних установ, включаючи школи, дитячі садочки, лікарні та поліклініки. Всього на обслуговуванні 374 бюджетні установи – 306 освітніх закладів і 68 медичних.

Що із подачею тепла у Львівській області

Водночас перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик розповів, що на Львівщині тепло у будинках наразі відчули лише мешканці Стрийської громади, в місті Стрий.

Щодо інших населених пунктів, то там лише підключили опалення в соціальних установах, таких як дошкільні навчальні заклади, заклади охорони здоров'я та середні школи.