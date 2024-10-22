Коли чекати на тепло в оселях

Дати подачі тепла залежать від погодних умов, на основі яких місцева влада ухвалює рішення, розповів премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, уряд докладає всіх зусиль, щоб забезпечити населення світлом і теплом протягом зимового періоду, а підприємства могли працювати без перерв.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України До тепла підключаються об’єкти соціальної інфраструктури. Насамперед лікарні, школи, садочки. Конкретні дати подачі тепла визначаються погодними умовами, відповідно до яких влада громад ухвалює свої рішення.

Як повідомив премʼєр-міністр, на цей момент всі дев’ять енергоблоків українських АЕС – працюють та забезпечуючи основні потреби в електрогенерації. На додаток, Україною було отримано нове обладнання для генерації.

Цікаво! Шмигаль також розповів, що банки надають кредити бізнесу в рамках урядових енергетичних програм. Вже схвалили заявки на 7,9 мільярда гривень, а фактично видано понад 2 мільярди гривень. Для звичайних людей також затверджено кредити на суму понад 204 мільйони гривень.