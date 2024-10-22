Львівщина готова до опалювального сезону: кому вже дали тепло в оселі

У Львівській області розпочався опалювальний сезон ще 16 - 17 жовтня, втім лише частково. Тобто, у житлових будинках опалення поки що не ввімкнули. Коли на нього очікувати, читайте далі.

Львівщина вже розпочала опалювальний сезон

Під час брифінгу перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик розповів, що 49% територіальний громад Львівської області у тій чи іншій мірі розпочали опалювальний сезон.

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Річ у тім, що спочатку до опалення відʼєднується соціальна інфраструктура: дошкільні навчальні заклади, заклади охорони здоровʼя, заклади середньої освіти. Щодо житлових будинків – поки тепло відчули тільки мешканці Стриської громади, міста Стрия.

Андрій Годик перший заступник начальника Львівської ОВА Інші громади поки що обмежилися соціальною інфраструктурою.

Як повідомив Годик, нині без ексцесів – усе відбувається у штатному режимі. За його словами, було проїдено багато роботи: заміни тепломереж і котелень. А на випадок аварійних ситуацій будуть розгорнуті "Пункти Незламності".

Нагадуємо! У Львові до опалювального сезону готові 88% будинків з центральним опаленням. Тепло почнуть подавати лише якщо середньодобова температура опуститься до +8°C протягом трьох днів.