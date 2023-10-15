Буде холодно: Садовий заявив про початок опалювального сезону у Львові

У Львові вже розпочинається опалювальний сезон. Він стартує з 16 жовтня.

Опалювальний сезон пов'язаний зі значним похолоданням на вулиці. За словами мера Львова Андрія Садового, найближчі дні усі працюватимуть у посиленому режимі.

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У Львові розпочинається опалювальний сезон

З понеділка (16 жовтня) починаються похолодання, і у Львові починається опалювальний сезон. Понеділок-вівторок усі працюватимуть у посиленому режимі. Якщо будуть якісь нестандартні ситуації у вас вдома чи у будинку – телефонуйте на гарячу лінію,

– заявив міський голова.

Садовий також наголосив на особливості цього опалювального сезону. За його словами, у Львові все готове. Втім, Росія може атакувати об'єкти критичної інфраструктури і цього року.

"Тому, якщо в грудні, січні чи лютому певний час не буде централізованого опалення, то всі мають розуміти, які є альтернативні варіанти. Так 1,5 тисячі наших будинків мають укриття і там є пічки, є дрова. Але, я б хотів, щоб кожен подумав, де родина має бути, якщо буде нестандартна ситуація", – підкреслив мер.

Садовий про опалювальний сезон: дивіться відео

Коли в Україні почнуть вмикати опалення

Нещодавно Денис Шмигаль заявив, що готовність енергетики та комунальної інфраструктури до опалювального сезону наближається до 100%. Найближчим часом тепло досягне всіх будинків.

За його словами, деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з’явиться найближчим часом відповідно до погодних умов.