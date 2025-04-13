У Львові завершують опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення

В Україні уже прогнозують стабільно теплу погоду. А тому у Львові офіційно оголосили про закінчення опалювального сезону для всіх категорій споживачів, які обслуговує Львівтеплоенерго, з понеділка, 14 квітня.

Місто було чи не єдиним, де досі тепло ще подавали у домівки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

Дивіться також Яке місто в Україні має найнижчі тарифи на комуналку

Школи, садочки та лікарні ще зможуть отримувати тепло

Мерія вирішила закінчити подачу опалення до житлових будинків. Але школи, садочки, лікарні та поліклініки ще зможуть отримувати тепло, надіславши листи-звернення.

Львів чи не єдине місто, де досі тривав опалювальний сезон. У березні, коли надворі було тепло і вдень, і вночі, ми на тиждень, з 7 до 14 березня, зупинили подачу тепла. Далі, впродовж березня та квітня, коли тепло було лише вдень, а ночі залишалися холодними, наше теплоенерго зупиняло подачу орієнтовно з 09:00 до 20:00 год, а ввечері відновлювало,

– розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Орест Тимчишин.

Наразі синоптики оголосили уже про зростання температури – дні та ночі будуть теплими.