В Одесі стартує опалювальний сезон: хто першим отримає тепло

У понеділок, 10 листопада, в Одесі стартує опалювальний сезон. Запуск тепла відбуватиметься поетапно, адже процес технічно складний.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

Коли буде тепло в домівках в Одесі?

З 10 листопада в місто розпочнуть подавати тепло, проте повне підключення займе певний час.

Оскільки запуск опалення – складний технологічний процес, підключення у межах усього міста триватиме два тижні,

– йдеться в повідомленні.

Першими тепло отримають заклади соціальної сфери, лікарні та заклади освіти. Другий етап стартує 17 листопада. Тоді до мережі почнуть підключати житлові будинки.

За перебігом робіт та стабільністю опалювального сезону стежать відповідні підрозділи міської ради.

Як в Україні стартував опалювальний сезон?