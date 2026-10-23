Опалювальний сезон на Одещині: коли планують розпочати подачу тепла в регіони
Цьогорічна зима обіцяє бути черговим випробуванням на міцність для енергосистеми. Проте в одному з південних регіонів вже розробили план дій на випадок найгірших сценаріїв.
Коли в оселях мешканців Одещини з'явиться тепло
Одеська область повністю завершила підготовку до опалювального сезону, щоб забезпечити стабільну роботу інфраструктури в осінньо-зимовий період, про що повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Одещина готова до опалювального сезону. За останні місяці разом з громадами та всіма профільними службами ми провели необхідну підготовку, щоб область була максимально готовою до роботи в осінньо-зимовий період.
Водночас опалювальний сезон в області розпочнеться відповідно до погодних умов та температурного режиму.
Соціально важливі об’єкти, тобто лікарні, школи, підприємства теплопостачання та водопостачання, забезпечені генераторами із запасом палива.
- Зокрема, до роботи вже готова 21 установка розподіленої теплової генерації загальною потужністю 36 мегаватів.
- Крім того, в регіоні встановлюють блочно-модульні котельні та посилюють захист критичної інфраструктури.
Попри те, що безпекова ситуація залишається непередбачуваною, робимо все можливе, щоб у будь-яких умовах критично важливі об'єкти працювали стабільно,
– наголосив Кіпер.
Нагадаємо, що подача тепла на Київщині вже стартувала минулого тижня. Але саме для соціальної сфери.
Також опалювальний сезон розпочали у Хмельницькій області. Тепло "отримали" дитячі садки, лікарні тощо.
А у Львівській області вже також підписали розпорядження про початок опалювального сезону 2026 – 2027 років. Але офіційно розпочнуть його, коли середньодобова температура повітря становитиме +8°C або нижче – протягом трьох діб поспіль.