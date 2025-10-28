В одному з обласних центрів почали опалювальний сезон: коли буде тепло в квартирах
- Один з обласних центрів поступово входить в опалювальний сезон.
- Для повного розгортання теплопостачання там потрібно 3 – 5 діб.
В одному з обласних центрів України вже почали опалювальний сезон. Ідеться про Суми, де розпочався поетапний запуск опалювального сезону.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника МВА Сергія Кривошеєнко.
Дивіться також Європа виділила сотні мільйонів Україні перед складною зимою: посол розповіла, куди підуть гроші
Де почали опалювальний сезон?
Глава МВА підкреслив, що тепло в Сумах подають за графіком, а системи працюють стабільно, попри постійні загрози та складну безпекову ситуацію.
Для повного розгортання теплопостачання потрібно 3 – 5 діб. Кривошеєнко пояснив, що це необхідний технічний час, щоб забезпечити рівномірну й безпечну подачу тепла до будинків.
Зазначається, що комунальні служби та теплопостачальні підприємства діють злагоджено, аби у домівках жителів регіону було тепло.
"Дякуємо всім службам, які щодня підтримують життєдіяльність міста – попри ризики та обстріли", – додав очільник МВА.
Дивіться також Опалювальний сезон під загрозою: ексміністр енергетики сказав, до чого готуватися
Ситуація на Сумщині: останні новини
Зазначимо, що окупанти не припиняють обстріли території Сумщини.
Під ворожими ударами опиняються житлові квартали, об’єкти критичної інфраструктури та енергетичні системи.
Нагадаємо, що 27 жовтня зранку внаслідок російських ударів по енергооб’єктах були знеструмлені споживачі у кількох регіонах, зокрема – у Сумській області. В регіоні вводили графіки аварійних відключень світла.