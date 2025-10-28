В одному з обласних центрів почали опалювальний сезон: коли буде тепло в квартирах

В одному з обласних центрів України вже почали опалювальний сезон. Ідеться про Суми, де розпочався поетапний запуск опалювального сезону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника МВА Сергія Кривошеєнко.

Дивіться також Європа виділила сотні мільйонів Україні перед складною зимою: посол розповіла, куди підуть гроші

Де почали опалювальний сезон?

Глава МВА підкреслив, що тепло в Сумах подають за графіком, а системи працюють стабільно, попри постійні загрози та складну безпекову ситуацію.

Для повного розгортання теплопостачання потрібно 3 – 5 діб. Кривошеєнко пояснив, що це необхідний технічний час, щоб забезпечити рівномірну й безпечну подачу тепла до будинків.

Зазначається, що комунальні служби та теплопостачальні підприємства діють злагоджено, аби у домівках жителів регіону було тепло.

"Дякуємо всім службам, які щодня підтримують життєдіяльність міста – попри ризики та обстріли", – додав очільник МВА.

Дивіться також Опалювальний сезон під загрозою: ексміністр енергетики сказав, до чого готуватися

Ситуація на Сумщині: останні новини