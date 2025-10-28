В одном из областных центров начали отопительный сезон: когда будет тепло в квартирах
- Один из областных центров постепенно входит в отопительный сезон.
- Для полного развертывания теплоснабжения там нужно 3 – 5 суток.
В одном из областных центров Украины уже начали отопительный сезон. Речь идет о Сумах, где начался поэтапный запуск отопительного сезона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника МВА Сергея Кривошеенко.
Смотрите также Европа выделила сотни миллионов Украине перед сложной зимой: посол рассказала, куда пойдут деньги
Где начали отопительный сезон?
Глава МВА подчеркнул, что тепло в Сумах подают по графику, а системы работают стабильно, несмотря на постоянные угрозы и сложную ситуацию с безопасностью.
Для полного развертывания теплоснабжения требуется 3 – 5 суток. Кривошеенко объяснил, что это необходимое техническое время, чтобы обеспечить равномерную и безопасную подачу тепла в дома.
Отмечается, что коммунальные службы и теплоснабжающие предприятия действуют слаженно, чтобы в домах жителей региона было тепло.
"Спасибо всем службам, которые ежедневно поддерживают жизнедеятельность города – несмотря на риски и обстрелы", – добавил глава МВА.
Смотрите также Отопительный сезон под угрозой: экс-министр энергетики сказал, к чему готовиться
Ситуация на Сумщине: последние новости
Отметим, что оккупанты не прекращают обстрелы территории Сумщины.
Под вражескими ударами оказываются жилые кварталы, объекты критической инфраструктуры и энергетические системы.
Напомним, что 27 октября утром в результате российских ударов по энергообъектам были обесточены потребители в нескольких регионах, в частности – в Сумской области. В регионе вводили графики аварийных отключений света.