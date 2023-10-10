Потрібна власна енергонезалежність: як українцям підготуватися до зими

Опалювальний сезон вже зовсім скоро, а це означає, що росіяни намагатимуться знову залишити українські домівки без світла та тепла. До цього варто готуватися завчасно.

Чого очікувати від цієї зими

У коментарі 24 Каналу експертка Олена Лапенко розповіла, що цьогоріч перш за все українцям потрібно подбати у період опалювального сезону про свою енергонезалежність.

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що зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається 15 жовтня. Втім це залежатиме від погодних умов. Крім того, у різних регіонах опалення вмикатимуть не в один день.

Олена Лапенко додає, що цьогоріч Україна заходить в зиму з меншим запасом міцності, ніж торік через ракетні обстріли по енергетичній системі. Вона попереджає, що готуватися потрібно до усіх сценаріїв.

Олена Лапенко Експертка проєктів в аналітичному центрі DiXi Group На жаль, ракетні обстріли росіян є непрогнозованими. Тому можливість повторення блекауту, який стався 23 листопада 2022 року не варто виключати. Крім того, загроза довготривалих відключень є особливо актуальною для прифронтових територій. Тут проблема криється не тільки в тому, що в росіян більше можливостей уразити критичну інфраструктуру, але й у складності проведення ремонтів.

Які підготуватися до відсутності світла

У першу чергу варто подбати про альтернативне живлення у квартирах та приватних будинках.

Це може бути дизельний генератор чи власна сонячна станція з системою накопичення, у квартирах – акумуляторні пристрої.

Влада мала подбати про встановлення резервних джерел живлення критично важливих об’єктів, які повинні забезпечити стабільну подачу тепла та води в оселі у разі нових відключень.

Крім того, йдеться про заходи з фізичного захисту енергооб’єктів.

Також кожному українцю варто запастися їжею, яка зберігатиметься довго та не потребуватиме багато часу на приготування.

Не забувайте про запас води.

Обов'язково майте теплі речі, ліхтарі та свічки.

Такі "комплекти виживання" вже стали частиною нашого життя. Вони повинні залишатись й до нашої перемоги,

– додає експертка Олена Лапенко.



Чим запастися на зиму / Колаж 24 Каналу