Потрібна власна енергонезалежність: як українцям підготуватися до зими
Опалювальний сезон вже зовсім скоро, а це означає, що росіяни намагатимуться знову залишити українські домівки без світла та тепла. До цього варто готуватися завчасно.
Чого очікувати від цієї зими
У коментарі 24 Каналу експертка Олена Лапенко розповіла, що цьогоріч перш за все українцям потрібно подбати у період опалювального сезону про свою енергонезалежність.
Читайте також Українці платять мало: скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газНагадуємо, що зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається 15 жовтня. Втім це залежатиме від погодних умов. Крім того, у різних регіонах опалення вмикатимуть не в один день.
Олена Лапенко додає, що цьогоріч Україна заходить в зиму з меншим запасом міцності, ніж торік через ракетні обстріли по енергетичній системі. Вона попереджає, що готуватися потрібно до усіх сценаріїв.
На жаль, ракетні обстріли росіян є непрогнозованими. Тому можливість повторення блекауту, який стався 23 листопада 2022 року не варто виключати. Крім того, загроза довготривалих відключень є особливо актуальною для прифронтових територій. Тут проблема криється не тільки в тому, що в росіян більше можливостей уразити критичну інфраструктуру, але й у складності проведення ремонтів.
Які підготуватися до відсутності світла
У першу чергу варто подбати про альтернативне живлення у квартирах та приватних будинках.
- Це може бути дизельний генератор чи власна сонячна станція з системою накопичення, у квартирах – акумуляторні пристрої.
- Влада мала подбати про встановлення резервних джерел живлення критично важливих об’єктів, які повинні забезпечити стабільну подачу тепла та води в оселі у разі нових відключень.
- Крім того, йдеться про заходи з фізичного захисту енергооб’єктів.
- Також кожному українцю варто запастися їжею, яка зберігатиметься довго та не потребуватиме багато часу на приготування.
- Не забувайте про запас води.
- Обов'язково майте теплі речі, ліхтарі та свічки.
Такі "комплекти виживання" вже стали частиною нашого життя. Вони повинні залишатись й до нашої перемоги,
– додає експертка Олена Лапенко.