Нужна собственная энергонезависимость: как украинцам подготовиться к зиме

Отопительный сезон уже совсем скоро, а это значит, что россияне постараются снова оставить украинские дома без света и тепла. К этому следует готовиться раньше времени.

Чего ждать от этой зимы

В комментарии 24 Каналу эксперт Елена Лапенко рассказала, что в этом году прежде всего украинцам нужно позаботиться в период отопительного сезона о своей энергонезависимости.

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что обычно отопительный сезон в Украине начинается 15 октября. Впрочем, это будет зависеть от погодных условий. Кроме того, в разных регионах отопление будут включать не в один день.

Елена Лапенко добавляет, что в этом году Украина заходит в зиму с меньшим запасом прочности, чем в прошлом году из-за ракетных обстрелов по энергетической системе. Она предупреждает, что готовиться нужно ко всем сценариям.

Елена Лапенко Эксперт проектов в аналитическом центре DiXi Group К сожалению, ракетные обстрелы россиян непрогнозируемы. Поэтому возможность повторения блэкаута, который произошел 23 ноября 2022 года, не стоит исключать. Кроме того, угроза долгосрочных отключений особенно актуальна для прифронтовых территорий. Здесь проблема кроется не только в том, что у россиян больше возможностей поразить критическую инфраструктуру, но и в сложности проведения ремонтов.

Какие подготовиться к отсутствию света

В первую очередь следует позаботиться об альтернативном питании в квартирах и частных домах.

Это может быть дизельный генератор или собственная солнечная станция с системой накопления, а в квартирах – аккумуляторные устройства.

Власти должны были позаботиться об установке резервных источников питания критически важных объектов, которые должны обеспечить стабильную подачу тепла и воды в дома в случае новых отключений.

Кроме того, речь идет о мерах по физической защите энергообъектов.

Также каждому украинцу стоит запастись едой, которая будет храниться долго и не потребует много времени на приготовление.

Не забывайте о запасе воды.

Обязательно имейте теплые вещи, фонари и свечи.

Такие "комплекты выживания" уже стали частью нашей жизни. Они должны оставаться и до нашей победы,

– добавляет эксперт Елена Лапенко.



Чем запастись на зиму / Коллаж 24 Канала