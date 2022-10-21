Газові об'єкти можуть стати наступною ціллю: чи наважиться на це Росія

На фоні останніх подій, а саме пошкодження росіянами енергосистеми України, наступною ціллю ворога може стати газові об'єкти. На сьогодні запаси у газосховищах України складають близько 15 мільярдів кубометрів газу. Чи вистачить цього для опалювального сезону, читайте у матеріалі.

Самі вистрелять собі у ногу

Як розповів 24 каналу Юрій Щедрін, експерт "Центру розвитку міста", теоретично наступною ціллю росіян після руйнувань енергосистеми України, можуть стати газові об'єкти.

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Проте, треба розуміти, що від газотранспортної системи України залежить і сама Росія. Російський газ ще прокачується через Україну, і відповідно, якщо ворог почне руйнувати ці газові об'єкти - сам же "вистрелять собі у ногу".

Юрій Щедрін Експерт "Центру розвитку міста" Якщо ж у росіян політична доцільність перевищить економічну, то звичайно вони можуть це зробити. Але для них це не буде вигідно, особливо на фоні руйнувань на "Північному потоці".

Чи вистачить Україні газу

За словами експерт, для України руйнування газових об'єктів означатиме насамперед втрату транзиту та коштів від нього. А щодо забезпечення газом, то тут прогнозувати важко.

Це можуть бути певні проблеми, але які саме проблеми – залежатиме від пошкоджень,

– додає Юрій Щедрін.

Зараз в Україні запас газу складаєВін нижчий, ніж запланований, адже спочатку планували 19 мільярдів кубометрів газу.

За прогнозами експерта, даного обсягу, який є зараз, більше ніж достатньо для споживачів.

Цієї зими на 20–40% скоротиться споживання газу через зниження промисловості та зниження самої кількості населення;

Крім того, буде зменшення температури опалення на декілька градусів;

Загалом, все залежатиме зараз від зими. Якщо вона буде дуже прохолодна, то може не вистачити, і відповідно потрібно буде докупити газ. Якщо ж зима буде помірною, то газу цілком вистачить. Не забуваймо, що альтернативою газу може стати вугілля,

– каже співрозмовник.

Докупляти газ цілком реально. Тобто якщо є гроші, то є й товар. І хоч це буде не так просто, проте можливо.

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Як підготуватися до опалювального сезону

Насамперед подбайте про проведення побутової термомодернізації. Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;

Відсуньте меблі від батарей, заберіть штори, що затримують тепло;

Відрегулюйте пластикові вікна, а якщо у вас дерев'яні вікна, то заклейте їх так, щоб не було щілин, які пропускатимуть тепло;

Придбайте туристичний пальник, який допоможе у приготуванні їжі;

Встановіть генератор за можливості;

Стане у пригоді газовий обігрівач;

Запасіться приладами на сонячних батареях: ліхтариками, зарядними пристроями та інше.



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