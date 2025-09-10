До опалювального сезону Україна підготувалася добре. Зокрема країни має достатні запаси газу, вугілля та нафтопродуктів.

Яким буде опалюваний сезон в Україні?

Але найбільшою загрозою для проходження холодного періоду залишаються можливі удари Росії по тепловій генерації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Таку думку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він пояснив, що у паливному секторі країна захищена завдяки децентралізованій системі постачання та доступу до європейських і світових ринків:

В Україні унікальна система, яка абсолютно децентралізована,

– зазначив Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики наголосив: Україна може торгувати з коліс і забезпечувати всю Україну і бензином, і дизелем, "і всім, що треба". Однак найбільш дефіцитними (саме з погляду електропостачання) є великі міста та регіони поза фронтовою смугою.

Гіршої ситуації з точки зору можливого переривання електрики, ніж в Одесі та Києві, немає. Це два дуже дефіцитні енергорегіони,

– сказав Олександр Харченко.

Зокрема найбільшою загрозою він назвав можливі удари Росії по тепловій генерації в окремих містах, зокрема у прифронтових регіонах. Ба більше, Харченко сказав, що єдина частина енергосистеми, яка його сьогодні хвилює, – це теплова генерація в окремих містах.

Там варвари можуть реально взимку вирішити позбавити міста тепла. А це найбільша небезпека,

– підкреслив експерт.

Важливо! Олександр Харченко запевнив, що навіть попри наявні ризики під час опалювального сезону, аварійні бригади працюють швидше, ніж на початку повномасштабної війни. А міжнародна підтримка створила необхідні резерви, аби пройти зиму без масштабних блекаутів.

Що ще відомо про опалюваний сезон в Україні?