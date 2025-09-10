Можуть позбавити міста тепла: яким населеним пунктам загрожують проблеми з настанням холодів
- Основною загрозою для опалювального сезону в Україні є можливі удари Росії по тепловій генерації.
- Україна добре підготувалася до сезону, маючи достатні запаси енергоносіїв, а аварійні бригади готові швидше реагувати на можливі проблеми завдяки міжнародній підтримці.
До опалювального сезону Україна підготувалася добре. Зокрема країни має достатні запаси газу, вугілля та нафтопродуктів.
Яким буде опалюваний сезон в Україні?
Але найбільшою загрозою для проходження холодного періоду залишаються можливі удари Росії по тепловій генерації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Таку думку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він пояснив, що у паливному секторі країна захищена завдяки децентралізованій системі постачання та доступу до європейських і світових ринків:
В Україні унікальна система, яка абсолютно децентралізована,
– зазначив Харченко.
Директор Центру досліджень енергетики наголосив: Україна може торгувати з коліс і забезпечувати всю Україну і бензином, і дизелем, "і всім, що треба". Однак найбільш дефіцитними (саме з погляду електропостачання) є великі міста та регіони поза фронтовою смугою.
Гіршої ситуації з точки зору можливого переривання електрики, ніж в Одесі та Києві, немає. Це два дуже дефіцитні енергорегіони,
– сказав Олександр Харченко.
Зокрема найбільшою загрозою він назвав можливі удари Росії по тепловій генерації в окремих містах, зокрема у прифронтових регіонах. Ба більше, Харченко сказав, що єдина частина енергосистеми, яка його сьогодні хвилює, – це теплова генерація в окремих містах.
Там варвари можуть реально взимку вирішити позбавити міста тепла. А це найбільша небезпека,
– підкреслив експерт.
Важливо! Олександр Харченко запевнив, що навіть попри наявні ризики під час опалювального сезону, аварійні бригади працюють швидше, ніж на початку повномасштабної війни. А міжнародна підтримка створила необхідні резерви, аби пройти зиму без масштабних блекаутів.
Що ще відомо про опалюваний сезон в Україні?
Президент Володимир Зеленський вже заявляв, що Росія намагається зірвати підготовку України до зими через удари по енергетичній інфраструктурі. Згідно з його слів, ситуація стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку природного газу.
Також український лідер повідомив про результати підготовки до опалювального сезону: контроль за виконанням доручень та повна реалізація домовленостей з партнерами, захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення тощо.