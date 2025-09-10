Могут лишить города тепла: какие населенным пунктам грозят с наступлением холодов
- Основной угрозой для отопительного сезона в Украине являются возможные удары России по тепловой генерации.
- Украина хорошо подготовилась к сезону, имея достаточные запасы энергоносителей, а аварийные бригады готовы быстрее реагировать на возможные проблемы благодаря международной поддержке.
К отопительному сезону Украина подготовилась хорошо. В частности страны имеет достаточные запасы газа, угля и нефтепродуктов.
Каким будет отопительный сезон в Украине?
Но самой большой угрозой для прохождения холодного периода остаются возможные удары России по тепловой генерации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он пояснил, что в топливном секторе страна защищена благодаря децентрализованной системе снабжения и доступа к европейским и мировым рынкам:
В Украине уникальная система, которая абсолютно децентрализована,
– отметил Харченко.
Директор Центра исследований энергетики подчеркнул: Украина может торговать с колес и обеспечивать всю Украину и бензином, и дизелем, "и всем, что надо". Однако наиболее дефицитными (именно с точки зрения электроснабжения) являются крупные города и регионы вне фронтовой полосы.
Худшей ситуации с точки зрения возможного прерывания электричества, чем в Одессе и Киеве, нет. Это два очень дефицитные энергорегионы,
– сказал Александр Харченко.
В частности наибольшей угрозой он назвал возможные удары России по тепловой генерации в отдельных городах, в частности в прифронтовых регионах. Более того, Харченко сказал, что единственная часть энергосистемы, которая его сегодня волнует, – это тепловая генерация в отдельных городах.
Там варвары могут реально зимой решить лишить города тепла. А это самая большая опасность,
– подчеркнул эксперт.
Важно! Александр Харченко заверил, что даже несмотря на имеющиеся риски во время отопительного сезона, аварийные бригады работают быстрее, чем в начале полномасштабной войны. А международная поддержка создала необходимые резервы, чтобы пройти зиму без масштабных блэкаутов.
Что еще известно об отопительном сезоне в Украине?
Президент Владимир Зеленский уже заявлял, что Россия пытается сорвать подготовку Украины к зиме через удары по энергетической инфраструктуре. Согласно его словам, ситуация касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи природного газа.
Также украинский лидер сообщил о результатах подготовки к отопительному сезону: контроль за выполнением поручений и полная реализация договоренностей с партнерами, защита сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных общинах, резервное обеспечение и тому подобное.