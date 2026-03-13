Величезний подарунок, – економіст пояснив, як Трамп дозволив Путіну заробляти на війну

Через Ормузьку протоку проходить 20% світового трафіку нафти. Сьогодні не буде у світі такого обсягу нафти, аби перекрити Перську затоку. Так, Європа і США відкрили стратегічні запаси, але відкритим залишається питання на скільки їх вистачить.

Про це в етері 24 Каналу наголосив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, додавши, що тільки щодоби один Китай споживає 14 мільйонів барелів нафти. В морі російської нафти зосереджено в обсязі, якого вистачить китайцям на 10 днів існування. За цей період Росія зможе продати її на понад 12,5 мільярдів доларів.

Хто виграє від війни в Ірані?

Нині ціна нафти становить 100 доларів за барель. У випадку продовження війни в Ірані наслідки для світової економіки будуть катастрофічними. Західні ЗМІ пишуть, що після 2 – 2,5 місяця війни у Перській затоці при блокуванні Ормузької протоки ціна на нафту може бути понад 200 доларів за барель. Для світової економіки це буде колапс.

"Сьогодні Росія продає свою нафту за ціною 85 доларів за барель. Єдиним джерелом погашення дефіциту російського бюджету був Фонд національного добробуту. Згідно з російським законодавством, якщо ціна на світовому ринку перевищує 59 доларів за барель, частина коштів від продажу нафти за більшою ціною спрямовується у цей Фонд", – пояснив Пендзин.

Тобто, від миті початку війни в Перській затоці Росія почала поповнювати свій Фонд національного добробуту – знову формувати той резерв, який даватиме їй можливості погашати дефіцит своєї казни. Очевидно, зі слів виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, що ці гроші Кремль спрямовуватиме на війну проти України. Тому, війна на Близькому Сході є наразі вигідною для Путіна.

Трамп зробив Путіну величезний подарунок і продовжує робити. Те, що зараз відбувається в США, важко пояснити. Якщо проаналізувати американську пресу, то можна сказати, що у спину Трампа не плює тільки лінивий,

– наголосив Пендзин.

Він звернув увагу на те, що вперше за тривалий період, не зважаючи на обіцянки американського президента, в США почала зростати вартість галона бензину на автозаправках. Фіксується підвищення на 9%. Пендзин нагадав, що зазвичай виборці в Сполучених Штатах голосують за певного кандидата, виходячи з вартості галона бензину в країні. Якщо ціна на нього зростає, це для електорату сигнал, що чинна влада працює погано.

Він підсумував, що нині республіканці добре усвідомлюють наслідки від дій та політики Трампа. Сьогодні всередині Республіканської партії, з його слів, є прямі заклики до нього припинити війну в Ірані.

Як загострення в Ірані допомагає Росії?