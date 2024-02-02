Українці почали частіше розраховуватися банківськими картками

Протягом року 2023 року українці зробили все більше безготівкових платежів за допомогою банківських карток та гаджетів через мережу ПриватБанку. За цей час українці здійснили майже 3 мільярди покупок на суму 780 мільярдів гривень.

Як зросли розрахунки картками

Керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко повідомив, що кількість безготівкових покупок у 2023 році зросла на 40% порівняно з 2022 роком, коли сума склала 550 мільярдів гривень.

Читайте також Падіння нарешті зупиниться: що буде з депозитними ставками наступного тижня

За словами Макаренка, український бізнес активно розширює мережу прийому безготівкових платежів, і зараз більше ніж 182 тисяч торговців приймають картки через термінали ПриватБанку, що на 38% більше, ніж рік тому.

За що платили українці

! Усього в мережі наявно понад 288 тисяч терміналів ПриватБанку, що на 30% більше, ніж у 2022 році.

У 2023 році найбільше безготівкових витрат українці здійснювали на купівлю харчових продуктів — понад 350 мільярдів гривень. Варто відзначити, що частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат зменшилася з 48% до 45%.

Також, українці витрачали гроші з карток на такі покупки:

ліки та товари для здоров'я — 8,5% від загального обсягу;

одягу та взуття — 8,1%;

товари для дому — 7,2%;

оплата в закладах громадського харчування — 7%.

У ТОП 10 товарів та послуг, за які найбільше безготівково платили українці, також входили:

електроніка та побутова техніка — 5% споживчого кошика;

пальне — 4,2%;

витрати на транспорт — 1,5%;

відпочинок — 1,4%;

аксесуари — 1,2%.

! Щодня через мережу POS-терміналів ПриватБанку власники банківських карток здійснюють близько 8 мільйонів покупок.





За що українці платять картками. Інфографіка: ПриватБанк