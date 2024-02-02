Що буде з гривневими депозитами
Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що після зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 19% у грудні, досі відбувається поступове скорочення дохідності за гривневими вкладами в середньому на 0,5 – 1,5%.
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На думку банкіра, більшість фінансових установ уже встигли змінити відсотки за вкладами, тому певний час вони залишаться сталими. Прогноз на наступний тиждень такий:
- вклади на від 3 до 6 місяців – 13,5% річних;
- від 9 до 12 місяців – 12,5 – 13% річних.
Разом з тим, припускаємо, що подальші зміни ставок стануть можливими лише за умови отримання достатніх обсягів макрофінансової допомоги, що дадуть змогу розвивати економіку й закривати величезні видатки бюджету. І лише за фактичним наслідком системного отримання коштів в достатньому обсязі регулятор може вдатися до корекції облікової ставки (від якої прямо залежить розвиток кредитування), так і ставки за 3-місячними депсертифікатами, яка формує політику дохідності гривневих вкладів.
Він припустив, що нині дохідність за гривневими вкладами є досить привабливою, адже це найбільш зрозумілий спосіб, який не вимагає економічних знань. До того ж прибуток за такими пропозиціями досі залишається високим – в середньому 5 – 6% річних.
Якими будуть валютні пропозиції
За останні кілька місяців популярність валютних депозитів скоротилася, через скорочення ставок. За період з літа 2023 року по січень 2024 – ставки за доларом впали 0,7 – 0,8% річних, а за євро – на 0,5 – 0,6%.
І тенденція до подальшого скорочення прибутковості валютних депозитів триватиме: очікується, що до весни середні ставки доларових вкладів знизяться до 2 – 1,9% річних, а в євро – до 1,6 – 1,7% річних,
– додав Замотаєв.
Він наголосив, що попри корекцію ставок, популярність вкладів у гривні досі висока – приріст нових вкладів становить близько 7 – 10%. Попит поділився так:
- на вклади до 6 місяців – 50%;
- від 9 до 12 місяців – 35%;
- від 1,5 до 2 років – 15%.