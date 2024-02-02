Як зросли розрахунки картками

Керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко повідомив, що кількість безготівкових покупок у 2023 році зросла на 40% порівняно з 2022 роком, коли сума склала 550 мільярдів гривень.

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За словами Макаренка, український бізнес активно розширює мережу прийому безготівкових платежів, і зараз більше ніж 182 тисяч торговців приймають картки через термінали ПриватБанку, що на 38% більше, ніж рік тому.

За що платили українці

У 2023 році найбільше безготівкових витрат українці здійснювали на купівлю харчових продуктів — понад 350 мільярдів гривень. Варто відзначити, що частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат зменшилася з 48% до 45%.

Також, українці витрачали гроші з карток на такі покупки:

  • ліки та товари для здоров'я — 8,5% від загального обсягу;
  • одягу та взуття — 8,1%;
  • товари для дому — 7,2%;
  • оплата в закладах громадського харчування — 7%.

У ТОП 10 товарів та послуг, за які найбільше безготівково платили українці, також входили:

  • електроніка та побутова техніка — 5% споживчого кошика;
  • пальне — 4,2%;
  • витрати на транспорт — 1,5%;
  • відпочинок — 1,4%;
  • аксесуари — 1,2%.

За що українці платять картками. інфографіка: ПриватБанк

За що українці платять картками. Інфографіка: ПриватБанк