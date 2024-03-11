Пільги на оплату ЖКП: хто з військових може їх отримати

Українські військові мають право на деякі пільги. Також певні з них доступні для їхніх сімей.

Які пільги можуть отримати родини військових

Члени родини учасника війни мають право на пільги на оплату ЖКП. Їхній розмір такий же, як і у оборонця.

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Учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі 50% знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу,

– йдеться у повідомленні ПФУ

Хто відноситься до членів сім'ї пільговика

чоловік/дружина оборонця;

непрацездатні батьки;

неповнолітні дії воїнів (молодше 18 років);

неодружені повнолітні діти, якщо вони мають інвалідність I чи II групи з дитинства або ж громадяни з I групою інвалідності;

людина, що перебуває під опікою чи потребує піклування від громадянина, який має право на вказані пільги;

громадянин, що проживає з особою з інвалідністю I групи, набутої на війни, при цьому людина з каліцтвом не перебуває у шлюбі.

Максимальна величина доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у 2024 році – 4 240 гривень.