Які пільги можуть отримати родини військових

Члени родини учасника війни мають право на пільги на оплату ЖКП. Їхній розмір такий же, як і у оборонця.

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Учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі 50% знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу,

– йдеться у повідомленні ПФУ

Зверніть увагу! Максимальна величина доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у 2024 році – 4 240 гривень.

Хто відноситься до членів сім'ї пільговика