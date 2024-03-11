Які пільги можуть отримати родини військових
Члени родини учасника війни мають право на пільги на оплату ЖКП. Їхній розмір такий же, як і у оборонця.
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Учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі 50% знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу,
– йдеться у повідомленні ПФУ
Хто відноситься до членів сім'ї пільговика
- чоловік/дружина оборонця;
- непрацездатні батьки;
- неповнолітні дії воїнів (молодше 18 років);
- неодружені повнолітні діти, якщо вони мають інвалідність I чи II групи з дитинства або ж громадяни з I групою інвалідності;
- людина, що перебуває під опікою чи потребує піклування від громадянина, який має право на вказані пільги;
- громадянин, що проживає з особою з інвалідністю I групи, набутої на війни, при цьому людина з каліцтвом не перебуває у шлюбі.