Какие льготы могут получить семьи военных

Члены семьи участника войны имеют право на льготы на оплату ЖКУ. Их размер такой же, как и у защитника.

Читайте также Bitcoin обновил рекорд, а Ethereum приближается к историческим показателям: как изменился курс крипты

Участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу,

– говорится в сообщении ПФУ

Обратите внимание! Максимальная величина дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в 2024 году – 4 240 гривен.

Кто относится к членам семьи льготника