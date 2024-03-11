Какие льготы могут получить семьи военных
Члены семьи участника войны имеют право на льготы на оплату ЖКУ. Их размер такой же, как и у защитника.
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Участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу,
– говорится в сообщении ПФУ
Кто относится к членам семьи льготника
- супруг/супруга защитника;
- нетрудоспособные родители;
- несовершеннолетние действия воинов (младше 18 лет);
- неженатые совершеннолетние дети, если они имеют инвалидность I или II группы с детства или же граждане с I группой инвалидности;
- человек, находящийся под опекой или нуждающийся в попечительстве от гражданина, который имеет право на указанные льготы;
- гражданин, проживающий с лицом с инвалидностью I группы, приобретенной на войне, при этом человек с увечьем не состоит в браке.