Штраф, пеня та інше: що буде за несплату комунальних послуг в Україні

Багатьох українців цікавить питання, що буде, якщо не сплачувати за комунальні послуги на регулярній основі. А також, чи будуть за це нараховані штрафи та пеня.

Що буде, якщо не сплачувати комуналку

Якщо особа не буде продовжувати сплачувати ЖКП, то тепер за ці дії будуть нараховувати штрафи та пеню, розповіла юрист Анастасія Цибулько у розмові з 24 Каналом. До того ж нині постачальники мають право стягнути заборгованість зі споживача у судовому порядку.

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Анастасія Цибулько Юрист Gracers Law Firm Наразі відновлено процес стягнення боргів через суд, як це відбувалося до повномасштабного вторгнення, враховуючи чіткі критерії і за сумою, і за "віком" заборгованості.

Однак, як зазначає юрист, це можливо лише в тому разі, якщо особа відмовляється сплачувати заборгованість добровільно або укласти договір реструктуризації.

Що таке реструктуризація боргу? Якщо в особи немає можливості одразу сплатити заборгованість, вона може подати до постачальника послуг заяву про реструктуризацію боргу. Погашення можна розтягнути на термін до 60 місяців залежно від суми боргу та рівня доходів громадян на дату оформлення розстрочки.

Чи можуть борги "списати"

І справді, споживачі можуть подати заяву на списання боргів, пояснює Цибулько. Однак лише після того, як постачальник послуг звернеться до суду щодо стягнення заборгованості.

У випадку, якщо суд стане на сторону споживача, списати борги можуть тим, хто:

мають заборгованість терміном понад 3 роки;

отримали борги попередніх власників житла;

мають борг не відповідно до площі житла;

визнані в судовому порядку банкрутом.

Чи можуть припинити постачання комунальних послуг

Цибулько нагадує, що нині у постачальників також існує можливість припинити постачання комунальних послуг за будь-який борг. Проте, за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення.

Хоча лунали різні заяви як від Міністерства енергетики, так від Українського інституту майбутнього щодо мінімального розміру боргу, однак, знову ж таки наголошую, що жодної мінімальної суми боргу не встановлено у законодавстві, тому фактично виходить така ситуація, що постачальник комунальних послуг на власний розсуд вирішує, коли припинити постачання послуг,

– наголошує Цибулько.

Водночас заборона на відключення комунальних послуг, нарахування штрафів та пені діятиме лише на тимчасово окупованих територіях і там, де ведуться активні бойові дії.