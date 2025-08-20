Отримувати платіжки за газ можна по-новому: інструкція від Нафтогазу
- Українці можуть отримувати цифрові платіжки за газ через особистий кабінет на my.gas.ua або через чат-боти GASUA у Viber чи Telegram.
- Нафтогаз обслуговує споживачів за тарифом 7,96 гривень за кубометр до 30 квітня 2026 року, та ціни на газ в Україні зросли на 11,9% у червні 2025 року.
Українці можуть остаточно позбутися паперових платіжок. Платити за газ та відслідковувати рахунки можна онлайн.
Як отримувати платіжки онлайн?
Цифрову платіжку можна отримати значно раніше за паперову, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.
Дивіться також Що буде з тарифом на світло з 1 вересня
Цифровий формат рахунку можна переглянути вже до 12-го числа кожного місяця, сплатити у кілька кліків і мати доступ до архіву оплат. Електронна версія платіжки завжди доступна в особистому кабінеті на my.gas.ua, а також у чат-ботах GASUA у Viber чи Telegram.
Щоб відмовитись від паперової платіжки потрібно:
- перейти в особистий кабінет на my.gas.ua;
- відкрийти розділ "Налаштування";
- увімкнути опцію "Отримувати рахунки онлайн".
Який тариф на газ в Україні?
Найбільша компанія-газопостачальник в Україні Нафтогаз обслуговує своїх споживачів за тарифним планом Фіксований з ціною 7,96 гривень за кубометр. Така ціна діятиме до 30 квітня 2026 року.
Що нового відомо про тарифи на газ та оплату?
- У червні 2025 року ціни на газ в Україні зросли на 11,9% до 17 354 гривень за 1 000 кубометрів, перевищуючи минулорічну ціну в 12 563 гривні. Натомість ціни на газ у Європі перебувають на рівні 425 доларів за 1 000 кубометрів.
- Програма "Національний кешбек" повертає 10% від витрат на українські товари, які можна використати для оплати комунальних послуг, зокрема платити за газ можна менше.
- Українцям відключатимуть газ за порушення строків оплати та ігнорування попереджень про неплатежі. Якщо раніше це могло завершитися лише судовими суперечками, то тепер усі ризикують залишитися ще й без блакитного палива.