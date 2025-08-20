Получать платежки за газ можно по-новому: инструкция от Нафтогаза
- Украинцы могут получать цифровые платежки за газ платежки за газ через личный кабинет на my.gas.ua или через чат-боты GASUA в Viber или Telegram.
- Нафтогаз обслуживает потребителей по тарифу 7,96 гривен за кубометр до 30 апреля 2026 года, и цены на газ в Украине выросли на 11,9% в июне 2025 года.
Украинцы могут окончательно избавиться от бумажных платежек. Платить за газ и отслеживать счета можно онлайн.
Как получать платежки онлайн?
Цифровую платежку можно получить значительно раньше бумажной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.
Цифровой формат счета можно посмотреть уже до 12-го числа каждого месяца, оплатить в несколько кликов и иметь доступ к архиву оплат. Электронная версия платежки всегда доступна в личном кабинете на my.gas.ua, а также в чат-ботах GASUA в Viber или Telegram.
Чтобы отказаться от бумажной платежки нужно:
- перейти в личный кабинет на my.gas.ua;
- открыть раздел "Настройки";
- включить опцию "Получать счета онлайн".
Какой тариф на газ в Украине?
Крупнейшая компания-газопоставщик в Украине Нафтогаз обслуживает своих потребителей по тарифному плану Фиксированный с ценой 7,96 гривен за кубометр. Такая цена будет действовать до 30 апреля 2026 года.
Что нового известно о тарифах на газ и оплату?
- В июне 2025 года цены на газ в Украине выросли на 11,9% до 17 354 гривен за 1 000 кубометров, превышая прошлогоднюю цену в 12 563 гривны. Зато цены на газ в Европе находятся на уровне 425 долларов за 1 000 кубометров.
- Программа "Национальный кэшбек" возвращает 10% от расходов на украинские товары, которые можно использовать для оплаты коммунальных услуг, в частности платить за газ можно меньше.
- Украинцам будут отключать газ за нарушение сроков оплаты и игнорирование предупреждений о неплатежах. Если раньше это могло завершиться только судебными спорами, то теперь все рискуют остаться еще и без голубого топлива.