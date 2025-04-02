Головні боржники: хто в Україні ігнорує оплату за комунальні послуги

Українці, що мають низький або середній рівень доходу, дисципліновано сплачують рахунки за комунальні послуги. Однак те ж саме не можна сказати про людей, у яких прибуток високий.

Хто в Україні має великі борги за комуналку

Водночас регулярно сплачують рахунки пенсіонери, пише 24 Канал з посиланням на слова директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко.

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Населення – не найголовніший боржник насправді,

– сказав Омельченко.

Він розказав, що українці сплачують близько 85–90% рахунків. Однак найбільш відповідальними щодо цього є люди з середнім і низьким рівнями доходу, як навіть попри фінансові труднощі намагаються не бути боржниками щодо оплати за комуналку.

Однак зовсім інша ситуація відбувається щодо мешканців елітних житлових комплексів. Володимир Омельченко заявив, що у дорогих квартирах за мільйони живуть люди, які заборгували по 100 чи навіть 150 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Пенсіонери чи отримує зарплату 10-15 тисяч гривень сплачують за тарифи справно.

Компанії також мають борги щодо оплатиз за тарифи

Водночас набагато глобальнішою проблемою є "величезна заборгованість" компанії "Теплокомуненерго" – приблизно 80 мільярдів гривень. Крім того, великі борги накопичили водоканали й державні шахти.

Також експерт зазначив, що деяким підприємствам фактично дозволили не платити за енергоресурси під час дії воєнного стану. І їм не можуть заморожувати рахунки, накладати штрафи тощо. Наразі таких підприємств – понад 5 тисяч.

Зауважте! Омельченко заявив, що серед цих 5 тисяч підприємств лише 30% дійсно працюють на оборону і дійсно мають потребу в броні.