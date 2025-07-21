Через "гендерну та проукраїнську політику": Орбан виступив проти бюджету ЄС
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не погоджується з бюджетом ЄС через передачу грошей Україні.
- Орбан заявив, що бюджет робить Угорщину вразливою до шантажу.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що не погоджується з бюджетом ЄС. Зокрема через гроші, які будуть передані Україні.
Чому Орбан виступає проти нового бюджету ЄС?
Згідно зі слів Орбана, цей бюджет знищує угорців, пише 24 Канал з посиланням на допис угорського прем'єра.
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Я ніколи не прийму такий бюджет ЄС, який надсилає гроші угорців в Україну,
– написав Віктор Орбан.
Він також додав, що ніколи не прийме такий бюджет ЄС, який "знищує угорських фермерів". Політик зазначив, що такий бюджет нібито робить Угорщину вразливою до шантажу.
Ніколи не прийму, щоб ми, угорці, отримували належні нам кошти тільки в обмін на покору проукраїнській, проіміграційній та гендерній політиці Брюсселя,
– заявив Орбан.
Зауважте! Він підкреслив, що добре буде, якщо і в Брюсселі нарешті зрозуміють: відповідь угорців – ніколи.
Що відомо про позицію Угорщини?
У Будапешті підрахували, що Україна отримає близько 20% нового бюджету Євросоюзу за 2028–2034 роки. Тобто кожне п’яте євро в бюджеті, прямо чи опосередковано, дістанеться Україні. Подібне рішення зовсім не подобається владі Угорщини.