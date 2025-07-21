Через "гендерну та проукраїнську політику": Орбан виступив проти бюджету ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що не погоджується з бюджетом ЄС. Зокрема через гроші, які будуть передані Україні.

Чому Орбан виступає проти нового бюджету ЄС?

Згідно зі слів Орбана, цей бюджет знищує угорців, пише 24 Канал з посиланням на допис угорського прем'єра.

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Я ніколи не прийму такий бюджет ЄС, який надсилає гроші угорців в Україну,

– написав Віктор Орбан.

Він також додав, що ніколи не прийме такий бюджет ЄС, який "знищує угорських фермерів". Політик зазначив, що такий бюджет нібито робить Угорщину вразливою до шантажу.

Ніколи не прийму, щоб ми, угорці, отримували належні нам кошти тільки в обмін на покору проукраїнській, проіміграційній та гендерній політиці Брюсселя,

– заявив Орбан.

Зауважте! Він підкреслив, що добре буде, якщо і в Брюсселі нарешті зрозуміють: відповідь угорців – ніколи.