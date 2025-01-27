В останній момент: Угорщина погодилася на продовження санкцій проти Росії

У понеділок Європейський Союз має намір продовжити санкції проти Росії у відповідь на її агресію проти України. При цьому, Угорщина в останній момент виявила готовність відмовитися від своїх заперечень щодо цього кроку.

Санкції проти Росії – продовжать

Очікується, що Будапешт зробить це в обмін на заяву, яка врахує занепокоєння Угорщини щодо "енергетичної безпеки", повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

Читайте також: Орбан шантажує: в ЄС не впевнені, що матимуть правову основу для продовження санкцій проти Росії

Водночас за повідомленням Bloomberg, Будапешт затягував ухвалення рішення з грудня, коли прем’єр-міністр Віктор Орбан повідомив лідерам ЄС, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж вирішувати, чи погоджуватися на продовження обмежень.

Нагадаємо! Раніше Віктор Орбан заявляв, що Україна повинна відновити транзит російського газу, якщо хоче, щоб європейські санкції проти Росії продовжувалися.

Втім, як повідомив у понеділок міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, Європейський Союз продовжить дію економічних санкцій проти Росії.

Сьогодні ми ухвалимо рішення щодо продовження режиму санкцій. Крім того, ми введемо обмеження проти трьох громадян Росії – двох 26-річних та одного 45-річного, які причетні до кібератак, спрямованих на дестабілізацію Естонії,

– зазначив Барро перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі.

Згідно з повідомленням, посли Євросоюзу мають зібратися на надзвичайне засідання вранці 27 січня, а угоду, як очікується, офіційно затвердять під час зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбудеться одразу після цього в Брюсселі.