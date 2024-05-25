Для переселенців буде ще одна соцвиплата

Переселенці, які вимушені винаймати помешкання через складності зі знаходженням стабільного житла через війну Росії проти України, зможуть отримати ще одну соціальну підтримку від держави з червня.

Яку нову допомогу можуть отримати ВПО

У Міністерстві соціальної політики заявили, що зараз частина ВПО проживають в спеціально облаштованих місцях компактного проживання – модульні містечка, гуртожитки тощо, хтось знайшов прихисток в друзів чи родичів.

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З різних причин, хтось не може або не хоче там проживати, комусь – приймаюча громада не може забезпечити таке тимчасове житло.

Для розв'язання цієї проблеми Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки – субсидію на оренду житла,

– додають у відомстві.

Як надаватиметься допомога

Такий проєкт впровадили як експеримент впродовж 2 років. Велика увага приділятиметься адаптації розміру субсидій до вартості оренди в конкретному регіоні, оскільки ціни на оренду можуть значно варіюватися по всій країні.

Розмір субсидії на житло буде залежати від оренди у конкретному регіоні України:

у Києві ціни на оренду вищі на 22% порівняно з середньою,

в Миколаєві – нижчі на 30 – 35%,

на Закарпатті ціни у 2,5 раза вищі за середні,

у Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях ціни на оренду є найнижчими – варіюються від 2,8 до 4,4 тисячі гривень за однокімнатну квартиру.

Загалом, спочатку субсидію надаватимуть лише внутрішньо переміщеним особам, із врахуванням їхніх доходів та здатності самостійно сплачувати за житло. Залежно від рівня доходів держава покриватиме більшу чи меншу частку вартості оренди.

Проєкт є пілотним, а тому зараз він проходить процес узгодження в уряді та серед зацікавлених державних органів. Крім того, є можливість, що згодом він розшириться й на інші категорії громадян, які потребуватимуть підтримки.