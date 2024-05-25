Какую новую помощь могут получить ВПЛ
В Министерстве социальной политики заявили, что сейчас часть ВПЛ проживают в специально оборудованных местах компактного проживания – модульные городки, общежития и т.д., кто-то нашел приют у друзей или родственников.
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По разным причинам, кто-то не может или не хочет там проживать, кому-то – принимающая община не может обеспечить такое временное жилье.
Для решения этой проблемы Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки – субсидию на аренду жилья,
– добавляют в ведомстве.
Как будет предоставляться помощь
Размер субсидии на жилье будет зависеть от аренды в конкретном регионе Украины:
- в Киеве цены на аренду выше на 22% по сравнению со средней,
- в Николаеве – ниже на 30 – 35%,
- на Закарпатье цены в 2,5 раза выше средних,
- в Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях цены на аренду являются самыми низкими – варьируются от 2,8 до 4,4 тысячи гривен за однокомнатную квартиру.
В общем, сначала субсидию будут предоставлять только внутренне перемещенным лицам, с учетом их доходов и способности самостоятельно платить за жилье. В зависимости от уровня доходов государство будет покрывать большую или меньшую долю стоимости аренды.