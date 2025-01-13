Хто зможе отримати гроші на оренду житла у 2025 році
Деякі внутрішньо переміщені особи в Україні з січня матимуть можливість отримати грошову підтримку на оренду житла. Наприкінці 2024 року уряд розширив умови для участі в цій програмі.
Хто може претендувати на допомогу
Завдяки оновленим правилам програми, внутрішньо переміщені особи з будь-якої області України тепер мають право подати заявку на отримання субсидії, повідомляє 24 канал з посиланням на Урядовий портал.
Читайте також Справедливість для усіх: як може нараховуватися пенсія для українців по-новому
Раніше фінансова допомога була доступна лише для переселенців у дев'яти областях України, та потім її розширили.
Так само цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки – прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час.
Отримати допомогу зможуть ВПО, чиї витрати на оренду перевищують 20% сумарного доходу сім'ї чи особи.
Розмір субсидії визначатиметься індивідуально, з урахуванням таких факторів:
- рівень доходів сім'ї;
- кількість її членів;
- вартість оренди житла.
Підтримка для власників житла
Уряд запровадив заходи для заохочення власників нерухомості, які офіційно укладатимуть договори оренди з внутрішньо переміщеними особами (ВПО).
Ключові моменти:
- Власникам житла компенсують частину податкових зобов'язань, включаючи податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний податок.
- Розмір компенсації визначатиметься відповідно до граничної вартості оренди, встановленої Пенсійним фондом України, але не перевищуватиме фактичної щомісячної плати за договором.
Зауважте! Орендарі, які користуються цими програмами, зможуть у майбутньому отримати право власності на орендоване житло. Деталі цієї ініціативи будуть оголошені пізніше.