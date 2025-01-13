Хто зможе отримати гроші на оренду житла у 2025 році

Деякі внутрішньо переміщені особи в Україні з січня матимуть можливість отримати грошову підтримку на оренду житла. Наприкінці 2024 року уряд розширив умови для участі в цій програмі.

Хто може претендувати на допомогу

Завдяки оновленим правилам програми, внутрішньо переміщені особи з будь-якої області України тепер мають право подати заявку на отримання субсидії, повідомляє 24 канал з посиланням на Урядовий портал.

Читайте також Справедливість для усіх: як може нараховуватися пенсія для українців по-новому

Раніше фінансова допомога була доступна лише для переселенців у дев'яти областях України, та потім її розширили.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Так само цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки – прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час.

Отримати допомогу зможуть ВПО, чиї витрати на оренду перевищують 20% сумарного доходу сім'ї чи особи.

Розмір субсидії визначатиметься індивідуально, з урахуванням таких факторів:

рівень доходів сім'ї;

кількість її членів;

вартість оренди житла.

Підтримка для власників житла

Уряд запровадив заходи для заохочення власників нерухомості, які офіційно укладатимуть договори оренди з внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

Ключові моменти:

Власникам житла компенсують частину податкових зобов'язань, включаючи податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний податок.

Розмір компенсації визначатиметься відповідно до граничної вартості оренди, встановленої Пенсійним фондом України, але не перевищуватиме фактичної щомісячної плати за договором.

Зауважте! Орендарі, які користуються цими програмами, зможуть у майбутньому отримати право власності на орендоване житло. Деталі цієї ініціативи будуть оголошені пізніше.