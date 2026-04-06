Блокада дає тріщину: трафік через Ормуз сягнув найвищого рівня, але є нюанс

Рух танкерів через Ормузьку протоку станом на понеділок, 6 квітня, зріс до найвищого рівня від початку на Близькому Сході. Хоча вона все ще залишається заблокованою, дедалі більше країн укладають з Іраном домовленості про безпечний прохід.

Скільки танкерів вже пройшли затокою?

За вихідні через Ормуз пройшло 21 судно. Уряди країн, які страждають від дефіциту енергоносіїв, домовилися з Тегераном про виведення своїх суден, вантажів і екіпажів із Перської затоки, пише Bloomberg.

Тринадцять танкерів із цієї загальної кількості вирушили в бік Аравійського моря.

Найбільше, звісно, протокою рухаються іранські судна, але все більше стає іноземних.

У неділю танкер з нафтою Іраку зміг пройти протоку після того, як Іран дозволив.

Індія домовилася про виведення частини своїх суден і вперше за багато років закупила скраплений газ в Ірану. Ба більше, вона вже провела через протоку вісім СПГ-танкерів.

А минулого тижня два контейнеровози, пов’язані з Китаєм, пройшли Ормуз.

Також протоку перетнули судна, пов’язані з Японією.

Окрім того, наприкінці минулого тижня французький контейнеровоз CMA CGM Kribi перетнув Ормузьку протоку і став першим судном, яке пройшло цим шляхом після початку війни на Близькому Сході, пише Bloomberg.

Однак збільшення трафіку дає козирі в руки Тегерану, говорять аналітики.

Іран реагує на запити своїх партнерів, водночас посилюючи контроль над Ормузькою протокою. Прохід усе ще залежить від рішень Ірану, і ситуація може змінитися будь-якої миті, якщо конфлікт загостриться,

– зазначає аналітик компанії Kpler Муюй Сюй.

Зауважте! Попри зростання трафіку через Ормуз, нинішні обсяги залишаються значно нижчими за довоєнні часи. Раніше через протоку щодня проходило близько 135 суден.

Чи розблокують Ормузьку протоку?

Нагадаємо, що Ормузька протока – це вузький коридор, що з’єднує Перську затоку зі світовими морськими шляхами.

Цим коридором до війни країни транспортували п'яту частину усіх обсягів нафти та газу у світі. Її фактична блокада Іраном викликала напругу на енергетичних ринках і підняла ціни на нафту, газ та нафтопродукти.

Президент США Дональд Трамп 4 квітня заявив, що якщо Іран упродовж 48 годин Іран не розблокує Ормузьку протоку, на нього чекатиме "пекло". Він не цурався вдатися до нецензурної лексики і пригрозив ударами по цивільній інфраструктурі.

У вівторок в Ірані буде день електростанцій і день мостів. Нічого подібного ще не було,

– пригрозив Трамп.

Втім, Тегеран не поспішив здаватися. Там заявили, що можуть піти на це лише за умови, що плата за транзит покриє збитки від війни.

Фото: Чому Ормузька протока така важлива / Інфографіка 24 Каналу

Яку плату хоче брати Тегеран?