Як Катар намагається пробитися через блокаду?

Як свідчать дані відстеження, судна Al Daayen і Rasheeda рухаються у напрямку виходу з протоки поблизу Оману, пише Bloomberg.

Кожен з цих танкерів завантажився на експортному заводі Катару ще наприкінці лютого. Однак після початку бойових дій судна залишалися на місці, оскільки Ормузька протока фактично заблокована для судноплавства.

Наразі дані показують, що танкер Al Daayen прямує до Китаю, який є найбільшим покупцем катарського СПГ. Однак пункти призначення не є остаточними, і судна можуть змінити курс у будь-який момент.

Досі жоден завантажений танкер із LNG не проходив через Ормузьку протоку з того часу, як США та Ізраїль розпочали удари по Ірану наприкінці лютого,

– зазначає видання.

За даними аналітичної компанії Kpler, протягом останніх тижнів Катар відправив дві партії скрапленого газу до Кувейту. Але його, ймовірно, відвантажували зі сховищ, і для постачання не потрібно було проходити через Ормузьку протоку.

Важливо! Можливий прорив через Ормузьку протоку може стати може стати ковтком свіжого повітря для Катару, який минулого року експортував майже п’яту частину всього СПГ у світі. Це дозволило б країні відправляти більше вантажів, які вже завантажені й чекають у затоці, або відвантажувати паливо зі сховищ.

Чому постачання через Ормуз зупинилися?

Після початку війни на Близькому Сході Іран фактично заблокував транзит вантажів через Ормузьку протоку, дозволяючи прохід лише власним суднам або тим, що отримали схвалення.

Через військові дії низка танкерів зазнала ушкоджень, інші судна застрягли, повідомляло агентство Reuters.

З того часу жодне судно, пов’язане з Катаром, не проходило через протоку,

– зазначають аналітики.

На цьому тлі напруга на світових енергетичних ринках зростає. Ціни на нафту, газ, нафтопродукти злетіли.

Водночас останніми днями Тегеран, схоже, дозволив рух суден із країн, які вважаються близькими до США, зокрема Франції та Японії.

Так, у п'ятницю французький контейнеровоз CMA CGM Kribi вийшов із Ормузької протоки. Він став першим судном з Західної Європи, яке після початку війни і Ірані пройшло цим шляхом.

